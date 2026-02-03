Enlaces accesibilidad
Aumenta la emoción en el segundo programa de 'The Floor': duelos alucinantes y concursantes que rompen los esquemas

En el escenario de un programa de televisión, una persona vestida de blanco se encuentra frente a una pantalla con el logo del programa. Un grupo de personas, presumiblemente concursantes, están de pie en el escenario.
Aumenta la emoción en el segundo programa de 'The Floor': duelos alucinantes y concursantes que rompen los esquemas Roberto Sastre
Sandra Martínez Millán (The Floor)

El estreno de la segunda temporada de The Floor prometía fuerte y no defraudó: fue líder de la noche del miércoles, anotando un 11,8 % de audiencia y más de 2.3 millones de espectadores únicos.

Un programa donde los duelos se vivieron con mucha tensión… y esto es solo el comienzo. El próximo miércoles, la emoción y la intensidad subirán aún más, conoceremos a concursantes que dominarán cada categoría con gran destreza y prometerán sorprender a todos. Además, seguiremos descubriendo las categorías que todavía quedan por jugar; ‘Banderas’, ‘Francés’ y muchas más.

Después de las 12 eliminaciones del primer programa, el juego continúa con 88 concursantes dispuestos a dominar el tablero. Mientras tanto, Miriam consiguió llevarse los 5.000 euros del duelo final del estreno. ¿Quién conseguirá llevarse el premio del próximo duelo final? Las apuestas entre los concursantes eliminados están claras, convirtiendo a Miriam, Irene y Alba entre las rivales más fuertes e imponentes de la segunda temporada de The Floor.

¿Cómo elige el equipo de casting a los 100 concursantes?

Detrás de cada duelo y de cada concursante, hay mucho más de lo que se ve en pantalla. Gracias al gran trabajo del equipo de casting, los 100 concursantes que juegan son perfiles únicos, cargados de personalidad y preparados para darlo todo. ¿Cómo es el proceso de selección? ¡El equipo de casting de The Floor nos cuenta todos los detalles!

The Floor | Detrás de las cámaras: así elige el equipo de casting a los 100 concursantes

Dónde ver el segundo programa de The Floor

El próximo miércoles, 4 de febrero, después de La Revuelta, sigue la lucha por los 100.000 euros en La 1 y RTVE Play. ¿Te lo vas a perder?

