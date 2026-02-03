'The Floor': enfrentamientos de infarto en la segunda entrega de la temporada

El quiz show presentado por Chenoa, ‘The Floor’, ofrece este miércoles la segunda entrega de su nueva temporada. Tras las primeras eliminaciones del estreno, 88 concursantes comenzarán el concurso: las estrategias empezarán a dejarse ver para ganar el duelo final y conseguir los 5.000 euros y la valentía reinará en una noche con duelos de infarto.

El pasado miércoles, La 1 estrenó la segunda temporada de ‘The Floor’ y mantuvo el liderazgo que logró con la primera: una media de más de un millón de personas y un 11,8% de cuota, y 2.325.000 espectadores únicos.

La suerte favorece a los valientes Ochenta y ocho jugadores están en pie en el inicio de la noche, luchando por conseguir más territorios y llegar hasta el final para conseguir los 100.000 euros del premio. Muchas categorías en juego, como hipocorísticos, francés y un gran clásico del programa que gusta a todos: banderas. Los enfrentamientos son de infarto y los concursantes demuestran que es tan importante el conocimiento como la templanza, ya que los nervios jugarán malas pasadas. Nada de lo que parecía previsto se cumple en este gran programa, en el que se destaca la valentía de muchas mujeres y la inteligencia de algunos jugadores jóvenes, que empiezan a dar miedo al resto. Además, el duelo final enfrenta a dos concursantes con una velocidad mental extraordinaria que lucharán con uñas y dientes para conseguir el premio de 5.000 euros de la noche. The Floor RTVE