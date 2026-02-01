La 1 (12,2%) crece 1,8 puntos y logra su mejor enero de los últimos 14 años

La 1 sigue en la senda creciente con la que terminó 2025. En el primer mes del año anota un 12,2%, suma 1,8 puntos respecto al mismo mes del año pasado y se convierte en la cadena generalista que más crece en enero. Con ese dato la cadena firma su mejor enero desde 2012.

La 2 cierra enero con un 3,3%, crece 3 décimas respecto al comienzo del año pasado y anota su mejor enero de los últimos 16 años. El Canal 24 Horas consigue el mejor enero de su historia con un 1,5% y crece 4 décimas respecto al año anterior. Teledeporte (0,7%) también crece 3 décimas en enero respecto del mismo mes en 2025 e iguala su mejor enero desde 2020, mientras que Clan anota un 0,7%, creciendo 1 décima en el target infantil (8%) respecto a enero del último año.

Con estas mejoras, el Grupo RTVE anota en enero un 18,3%, crece 2,6 puntos en un año y tiene su mejor enero desde 2012.

Mejor mañana de los últimos 17 años y tarde de los últimos 14 La 1 lidera la madrugada (9,3%), mañana (16,6%) y tarde (11,2%). En la tira matinal anota su mejor share de los últimos 17 años, desde enero de 2009. Aventaja a la segunda opción en 5,7 puntos de share. Si nos ceñimos a la tira matinal laborable, La1 logra un 17,3% de share con su oferta de magazines, su mejor share en el mes de enero de los últimos 19 años. La1 no lideraba esta banda laborable matinal desde 2011, donde anotó un 14,9%. La1 lidera las tardes con un 11,2%, su mejor share desde 2012. No lideraba esta franja en enero desde 2011 (15 años). También lidera las tardes laborables, donde alcanza un 11,4%, la más alta en 15 años. La 1 no lideraba esta banda en enero desde 2010. En prime time anota un 11,4%, su mejor dato en esta franja desde enero de 2018.

Líder en todos los grupos entre 13 y 64 años La 1 lidera en el target juvenil 13-24 (12,2%), en el grupo 25-44 años (10,5%) y en el segmento 45-64 años (12,4%) Es líder en Baleares (11,4%), Euskadi (13,1%), Madrid (14,4%), Murcia (13,2%), así como en Cantabria, Extremadura, Navarra y Rioja por delante de las privadas y autonómicas, y colidera en Galicia (12%). Es también la cadena generalista nacional más vista en Cataluña con un 9,8%.

Los informativos, mayor crecimiento en enero de su historia Los informativos de RTVE se mantienen como 2ª opción, tras anotar 1.683.000 espectadores y un 15,4% de cuota. Mejoran 3,1 puntos respecto a enero de 2025 y logran su mejor dato en enero desde 2018. Esa mejora de 3,1 puntos de enero 2026 vs enero 2025 sería la mayor de un mes de enero de toda su historia. Los Informativos (15,4%) tienen con 3,1 puntos su mayor crecimiento histórico en enero El ‘Telediario 1’ (1.663.000 y 17,2%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en enero tras sumar 4,3 puntos respecto a enero de 2025 y su mejor dato este mes desde 2018. El ‘Telediario 2’ (1.744.000 y 14,3%), con Pepa Bueno, logra su mayor crecimiento de su historia tras sumar 2,6 puntos respecto a enero 2025, logrando su mejor enero desde 2018. El TD Fin de Semana 1 (1.594.000 y 16,1%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, logra su mayor crecimiento de un enero de su historia tras sumar 3,2 puntos y logra su mejor enero desde 2018. El TD Fin de Semana 2 (1.688.000 y 13,9%) recupera su liderazgo con su mejor cuota de enero desde 2012. El ‘Telediario Matinal’ se mantiene como líder absoluto con un 22,1% de cuota, y suma 4.8 puntos, con su mejor enero desde 2021. El 'Telediario Matinal', con Alex Barreiro y Lorena Baeza 5 ‘Informe semanal’ sube 2,4 puntos, anota un 10,3% y 1.156.000 espectadores y logra su mejor enero desde 2022. ‘Audiencia abierta’ obtiene su 2ª mejor cuota de enero de su historia con un 10,7% y 287.000 espectadores. ‘La noche en 24 horas’ alcanza un 2,6%, crece y logra también su mejor cuota de enero de su historia. La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 13,7% y 1.460.000 contactos. Obtiene su mejor cuota en enero desde 2011, con un crecimiento de 6,7 puntos respecto a su anterior enero, el mayor en un enero de su historia. La 2ª edición (13,3%) registra su mejor cuota en enero desde 2018, con un crecimiento de 3,1 puntos respecto al mismo mes de 2025. Es el mayor crecimiento en enero de su historia. Especial Trump desde Venezuela RTVE continua otro mes más como referente informativo, con acontecimientos como la captura de Maduro, la tragedia ferroviaria en Adamuz y el funeral de Estado por las víctimas en Huelva.

Récords históricos: ‘La hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Malas lenguas’ y ‘Directo al grano’ ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se consolida como el magazine más competitivo de las mañanas, registrando en enero su récord histórico en simultáneo con el Canal 24H en cuota y miles con una cuota del 22,4% y 454.000 espectadores y en La 1 consigue su récord en número de espectadores y su 2ª su mejor cuota (19,3% y 391.000 espectadores). Mejora su cuota en La 1 en 6,1 puntos respecto a enero de 2025 y en 6,6 puntos en su dato simultáneo. El 19 de enero consigue su récord histórico en cuota en La 1 (24,6%) y su 2ª mejor cuota histórica en simulcast (28,6%). Es líder en todos los grupos de edad excepto entre el público infantil. 'La hora de La 1' es el magazine más competitivo de la mañana ‘Mañaneros 360)’, con Javier Ruiz y Adela González, afianza su liderazgo al registrar en enero su récord histórico en miles con un 16,4% y 562.000 espectadores. Mejora 7,4 puntos su respecto al promedio en esa misma banda en enero de 2025. El 19 de enero registra su récord histórico (21% y 826.000 espectadores). Lidera de 13 a 74 años. El segundo bloque promedia un 12% y 1.001.000 espectadores, su mejor dato en miles y su 2ª mejor cuota desde su estreno. Gana 5,2 puntos en esta franja respecto a enero de 2025. Es líder entre los jóvenes y el programa del 20 de enero es el más visto desde su estreno con 1.111.000 espectadores ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, consigue su récord histórico en cuota y miles al anotar un 11,1% y 979.000 espectadores. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en enero desde 2018. Mejora en medio punto respecto al mes anterior y 1,2 puntos respecto a la misma franja en enero de 2025. En su tramo final a partir de las 17:00 es líder con un 11,6%. Lidera entre los jóvenes de 13 a 24 años y entre los adultos de 45 a 64 años. ‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, consigue un 11,7% de cuota y 1.104.000 espectadores, consiguiendo su récord en miles desde su estreno y su 3ª mejor cuota. Se mantiene como el programa en directo más visto de la tarde y ocupa el 2º puesto en la banda. Gana 60.000 espectadores respecto a diciembre y mejora la cuota en esta franja respecto a enero de 2025 en 4,1 puntos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja laborable en enero desde 2011. Consigue el liderazgo de la banda entre los individuos de 45 a 64 años. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra un 13,4% y 1.443.000 espectadores, su 2ª mejor cuota histórica y su mejor dato en miles desde noviembre de 2021. Mejora respecto a enero de 2025 en 2,4 puntos. El 14 de enero iguala a su récord histórico en cuota (15,2%) y el día 27 consigue su récord de temporada en número de espectadores (1.644.000). La edición de los domingos se mantiene líder con un 12% y 1.452.000 espectadores, su mejor dato en miles desde diciembre de 2022. Mejora 1,2 puntos respecto al mes anterior y 0,7 puntos respecto a enero de 2025. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota un 9,8% y 630.000 espectadores, su 2º mejor dato histórico en cuota y miles. Crece respecto a diciembre en 0,4 puntos y respecto a enero de 2025 en 2,8 puntos.

‘Historias que hacen historia’, líder por decimocuarto mes consecutivo ‘Historias que hacen Historia’, bloque de ficción con ‘Valle Salvaje’+‘La Promesa’ en las Tardes de La 1, anota en enero un 11,6%, situando a la cadena como líder un mes más y de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024. ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por sexto mes consecutivo.Alcanza un 11% de share, cuarta mejor cuota mensual de su historia y récord de espectadores (887.000). Tiene además una media diaria de 1.603.000 contactos, la tercera más alta. El día 19 alcanza un 11,9% y 990.000 espectadores, el episodio más visto de su historia y el único que con el diferido supera el umbral de los 1,2 millones. Es la oferta líder entre las mujeres, jóvenes de 13 a 24 años y adultos de 45 años en adelante. Su audiencia global (lineal+diferido) es de 1.100.000 espectadores, la cifra más alta de su historia. 'La promesa', líder por decimocuarto mes consecutivo MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY ‘La Promesa’ continúa imbatible liderando su banda con un 12,1% y 1.022.000 espectadores medios. Su audiencia global (lineal+diferido) se eleva a 1.288.000 espectadores, la más alta desde marzo de 2025. Ha liderado todos los días con una ventaja de 2,0 puntos sobre la segunda opción. Es líder entre las mujeres, entre los jóvenes de 13 a 24 años y los adultos de más de 45 años.

Grandes datos para el entretenimiento ‘La Revuelta’ promedia en enero un 11,4% de cuota, con cerca de 1,5 millones de seguidores en lineal y más de 4,1 millones de espectadores únicos cada noche este mes. El programa de David Broncano se mantiene en la segunda posición en su franja, y es líder indiscutible en los jóvenes de 13 a 44 años (13,7% en 13 a 24 y 18,2% en 25 a 44 años). El 26 de enero, la entrevista más multitudinaria de ‘La Revuelta’, con la visita del elenco de 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León, registra 1.786.000 espectadores de promedio y un 13,6% de cuota, convirtiéndose en su entrega más vista desde el 20/11/25 con la visita de Alejandro Sanz. Y tres días después, con Vanesa Romero y Celtas Cortos como invitados, logra convocar a 4.679.0000 espectadores únicos, su 2ª mejor dato de la temporada, solo por detrás de Rosalía. 'La Revuelta' comienza el año con más de 4 millones de espectadores únicos por entrega Sandra Casado Sandra Casado ‘Decomasters’ debuta con un 11,2%, 752.000 espectadores y más de 3,1 millones de contactos de promedio en la noche del lunes. Supone una mejora en la franja de 3 puntos respecto al lunes anterior’. Se queda a poco más de un punto de la opción líder y lidera entre el público masculino, en los adultos de 45 a 64 años. También logra buenos datos (15,3%) en los targets jóvenes de 13 a 44 años. El estreno de la nueva temporada de ‘The Floor’, con Chenoa, es líder en su franja con casi un punto respecto de la segunda opción anotando un 11,8%. El programa lidera en hombres y en todos los targets de edad de 13 a 64 años destacando su gran 21,2% en el target 25-44 años. El estreno de ‘The Floor’ líder de su franja v Muy buena acogida tiene también el jueves 29 el estreno de ‘CrossoBar’, que logra un 12,4% de cuota, 976.000 espectadores y 2.663.0000 contactos de promedio en el prime time del jueves. La1 suma (+2,5 puntos) en la franja respecto al jueves anterior. Se queda a solo 4 décimas del liderazgo en total individuos y es líder entre el público masculino (13,4%), en el público infantil y en los targets intermedios de 45 a 74 años, anotando un (13,8%) en 45 a 64 años y un (12,1%) en 65 a 74 años. Entre los programas ya finalizados, ‘Ária: locos por la ópera’ despide su primera edición con un 9,1%, 964.000 espectadores y cerca de 3,4 millones de contactos. Es segunda opción de 13 a 24 años y obtiene un gran seguimiento en adultos de más de 65 años, con un 11,1% de cuota. ‘Hasta el fin del mundo’ es líder de su franja: 12,2% de cuota de pantalla, 761.000 seguidores de promedio en sus 9 entregas y cerca de 3 millones de espectadores únicos por noche (2.955.000). Aventaja por +1,1 puntos a la segunda opción y por +2,5 puntos a la tercera. Por su parte la ‘Dra. Fabiola Jones’ promedia más de 2,7 millones de espectadores únicos por programa. Se sitúa a un punto del liderazgo, y lidera en todos los públicos de 4 a 44 años. Marc Giró cierra su 4ª temporada en TVE con sus mejores promedios históricos para su ‘Late Xou’. Logra un 11,3% de cuota, 841.000 seguidores y más de 2,6 millones de espectadores únicos por programa.

La eliminación del Real Madrid en la Copa, lo más visto del mes El miércoles 14 de enero se disputó el ‘Albacete–Real Madrid’, que fue seguido por 3.519.000 espectadores, con un 25,6% de cuota y 7.892.000 contactos. El encuentro fue líder en su franja de emisión, lo más visto del mes en televisión y el partido de Copa del Rey más visto de la temporada y con mayor cuota de pantalla. Además, en el ranking de emisiones de fútbol se sitúa en cuarto lugar de todos los emitidos esta temporada.

La 1 vuelve a dominar el ranking mensual de cine En el ranking de las 35 películas más vistas del mes, 33 son de La 1. La película más vista en enero es ‘Larry Crowne, nunca es tarde’ con 1.358.000 espectadores. ‘Encanto’ alcanza la cuota más alta, con un 14,8%. ‘Wonka’ (1.303.000 y 11,3%), emitida en La Película de la Semanam es la película más contactada en el mes entre todas las generalistas, con 4.634.000 espectadores únicos. ‘La película de la semana’ crece frente a diciembre, con 1.207.000 espectadores medios y un 10,5% de cuota. ‘Sesión de Tarde’ logra su audiencia media más alta de la temporada. Destaca ‘Bajo el sol de la toscana’, con 1.234.000 espectadores y 13,1% de cuota.

La 2 tiene su mejor tarde de los últimos 19 años La 2 anota su mejor enero de los últimos 16 años con un 3,3% de cuota. Hace su mejor Tarde (4,4% y +1.4) de enero desde 2010, Destacan especialmente los datos de la Tarde (4,4%), donde la cadena no obtenía una cuota tan alta desde marzo de 2006, el Prime Time (3,1%), con su mejor dato de enero desde 2008, y el Late (2,4%), con su mejor resultado de un enero desde 2009. 'Malas lenguas' también crece en La 2 o Por la tarde, ‘Malas lenguas’ (586.000 y 7%) crece 54.000 espectadores y 2 décimas respecto al mes anterior y obtiene su mejor promedio mensual histórico en número de espectadores, y el 2º más alto en cuota. También logra en enero su mejor registro histórico en el promedio de contactos, con 1.965.000 espectadores únicos. 'Cifras y letras' sigue en alza Ruben Gamez Ruben Gamez En ‘Access’, ‘Cifras y letras’, con 685.000 espectadores y un 5,4% de cuota, mejoran frente a enero de 2025 en 16.000 espectadores y 2 décimas, y respecto a enero de 2024 (mes del inicio de sus emisiones), en 260.000 y 2.4 puntos. Logra su mejor dato histórico en cuota en un enero y su 2º mejor dato histórico en número de espectadores únicos promedio: 1.238.000. ‘Al cielo con ella’ (386.000 y 3,1%) incrementa su resultado en 17.000 espectadores frente a diciembre, y logra sus mejores registros en espectadores y contactos mensuales históricos.

Mejores eneros históricos de RTVE Play, RTVE.es y RNE Audio RTVE Play registra también su mejor enero histórico al superar 11M de visitantes únicos (11.043.761), segundo mejor dato del último año, solo superado por abril con el impacto del apagón. La plataforma mejora el dato de hace un año en un 2,7% y un 7,1% sobre el dato de diciembre. La promesa se mantiene como lo más visto del mes en enero, pero es el cine internacional el contenido que más crece, seguido del cine nacional y Valle Salvaje. RTVE.es en global consigue también su mejor enero histórico con 27,5M de visitantes únicos (27.454.922), un crecimiento del 25,8% sobre el año anterior, con lo que marca también su tercer mejor registro mensual post-pandemia. RNE Audio repite el dato de diciembre y arranca el año superando de nuevo el millón de visitantes únicos (1.061.323), en su mejor enero histórico y manteniéndose en sus mejores registros de los dos últimos años al sumar un 40,5% de visitantes respecto a enero 2025. RTVE Noticias consolida otro récord, tras hacerlo en diciembre, y registra su mejor dato histórico en enero al rozar los 15M de visitantes únicos (14.974.373). Se trata de su mejor arranque de año desde que existe el portal RTVE Noticias. Se duplica el dato del año anterior con una espectacular subida del 97,2% respecto a 2025. Los usuarios confían en RTVE Noticias para informarse coincidiendo con una actividad informativa vertiginosa en este comienzo de 2026 con la crisis en Venezuela y el trágico accidente de Adamuz.