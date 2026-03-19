RTVE se lanza a la 'Aventura Jones': domingo de acción con Harrison Ford

Este domingo tiene un protagonista con nombre y apellido en La 1: Indiana Jones. El icónico profesor encarnado por Harrison Ford promete altas dosis de adrenalina para explorar el mundo sin moverse del sofá. El ciclo ‘Aventura Jones’ arranca en la sobremesa, tras el Telediario, con doble sesión de clásicos: ‘En busca del arca perdida’ y, justo después, ‘Indiana Jones y el templo maldito’. La jornada culmina con la ‘Película de la semana’: ‘Indiana Jones y el dial del destino’, la despedida de Ford al héroe que le ha acompañado durante cinco misiones inolvidables.

Imagen de 'En busca del arca perdida'

La tarde del ciclo ‘Aventura Jones’ empieza fuerte: ‘En busca del arca perdida’, la primera historia del arqueólogo, dirigida por Steven Spielberg, podrá verse justo después del Telediario de las 15:00 horas. La película nos traslada a 1936. Después del fracaso de una misión en Sudamérica, Indiana Jones recibe un encargo del gobierno estadounidense: debe ir en búsqueda del Arca de la Alianza, donde se conservan las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés, una reliquia arqueológica codiciada por los nazis. La película recibió cinco premios Óscar y fue nominada en nueve categorías, entre ellas, mejor película y mejor dirección.

Imagen de 'Indiana Jones y el templo maldito'

Justo al acabar, mientras aún suena la banda sonora de John Williams, llega el segundo clásico: ‘Indiana Jones y el templo maldito’. Cambiamos de escenario y viajamos hasta Shanghai, donde Indy se ve obligado a huir de unos gánsteres junto a la cantante interpretada por Kate Capshaw y un jovencísimo Ke Huy Quan (Óscar y Globo de Oro a mejor actor de reparto en 2023). En esta precuela, los tres acaban en un pueblo del norte de la India. Sus habitantes les piden ayuda para recuperar una piedra mágica robada por una secta que practica la esclavitud infantil, sacrificios y magia negra.

Como colofón, en ‘Indiana Jones y el dial del destino’, Indy, acompañado de su ahijada, se enfrentará a un ex nazi (Mads Mikkelsen) para recuperar un dial que puede cambiar la historia. Su última aventura, a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play.