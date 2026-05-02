'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Pablo Alborán, Isabel Gemio y CeciHace

Henar Álvarez vuelve el próximo martes a ‘Al cielo con ella’ para entrevistar a tres invitados estrella. Esta semana, el programa contará con el icono del pop español Pablo Alborán, la reina de la radio y la televisión Isabel Gemio, y la cómica argentina que lo revienta en redes sociales CeciHace. Además, volverá la colaboradora Clara Ingold.

El primer invitado es uno de los cantautores más escuchados de nuestro país. Pablo Alborán ha creado canciones que son historia del pop español, como ‘Solamente tú’ o ‘Saturno’. No ha dejado de adentrarse en todos los aspectos de la música además del mundo de la interpretación. La leyenda del pop español viene este martes a ‘Al cielo con ella’ para presentar su gira más íntima ‘El Global Tour KM0’.

La segunda invitada es una de las presentadoras más queridas de la historia de la radio y la televisión, Isabel Gemio. La presentadora española ganó su gran popularidad en el programa ‘Sorpresa, sorpresa', donde regaló algunos de los momentos más emotivos de la televisión. Para ella, su gran pasión siempre fue la radio, por ello, nos hablará sobre su magacín nocturno de RNE ‘El último tren’.

CeciHace

La tercera invitada que se sienta en el sofá de ‘Al cielo con ella’ es una de las voces del humor argentino más reconocibles en redes sociales, CeciHace. La cómica y creadora de contenido internacional dio el salto en 2024 y desde entonces no ha dejado de crecer, triunfando con contenido sobre las relaciones con hombres, familias tóxicas y machismo estructural. Presenta su nuevo show de humor cotidiano y sin filtro ‘Te pido mil disculpas’.

Por último, la colaboradora Clara Ingold se sumará a la gran noche de charla, risas y fantasía.

Clara Ingold