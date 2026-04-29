Martirio, en 'Al cielo con ella' "Me gusta caminar donde no hay huellas y abrir camino para el resto de la gente"

La primera vez de Martirio sobre un escenario fue en una placita de Sevilla, la Plaza San Andrés. Ahí nació la Martirio que todos conocemos con sus gafas rockeras, su peineta folclórica y el inicio de una trayectoria en constante evolución

A Martirio le encanta que la gente se emocione y tenga los ojos vidriosos al ver sus espectáculos. Ella se lo toma como una misión: “Yo creo que hay mucha gente que canta bien, pero yo creo que el arte es para transformar”. Tienes que sentir e irte a casa con las emociones a flor de piel después de ver su espectáculo: “Es un boomerang en el escenario con el público, y cada vez más”. Porque Martirio sigue haciéndonos reír y llorar sobre los escenarios y nos ha presentado en Al cielo con ella su nueva gira, Al sur del tango.

La pionera de la fusión Cuando El Cigala sacó el disco Lágrimas Negras, Martirio ya había explorado ese camino antes. De hecho, la intérprete se unió a su hijo Raúl Rodríguez y Son de la Frontera para dar forma a Flor de Piel, un disco donde los sonidos latinoamericanos se transformaban pasando por la bulería. A lo que Henar Álvarez le pregunta a la artista si le da rabia que no se le haya reconocido como debería, Martirio responde: “A mí no me da rabia nada, porque a mí lo que me gusta es caminar donde no hay huella y abrir camino, cortar los juncos y que después vaya pasando la gente” Tras más de cuatro décadas dedicada a la música, su mayor logro ha sido seguir siendo fiel a sí misma: “Llevo 40 casi cantando, marcha casi 45 años viviendo con y de y por la música y he hecho siempre lo que me ha dado la gana”.