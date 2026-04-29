Martirio, en 'Al cielo con ella' "Me gusta caminar donde no hay huellas y abrir camino para el resto de la gente"
- La leyenda de la copla y la fusión ha visitado a Henar Álvarez para hablar sobre feminismo y su nueva gira
- No te pierdas un nuevo programa cada martes, después de La Revuelta, en La 1 y en RTVE Play
La primera vez de Martirio sobre un escenario fue en una placita de Sevilla, la Plaza San Andrés. Ahí nació la Martirio que todos conocemos con sus gafas rockeras, su peineta folclórica y el inicio de una trayectoria en constante evolución
A Martirio le encanta que la gente se emocione y tenga los ojos vidriosos al ver sus espectáculos. Ella se lo toma como una misión: “Yo creo que hay mucha gente que canta bien, pero yo creo que el arte es para transformar”. Tienes que sentir e irte a casa con las emociones a flor de piel después de ver su espectáculo: “Es un boomerang en el escenario con el público, y cada vez más”. Porque Martirio sigue haciéndonos reír y llorar sobre los escenarios y nos ha presentado en Al cielo con ella su nueva gira, Al sur del tango.
La pionera de la fusión
Cuando El Cigala sacó el disco Lágrimas Negras, Martirio ya había explorado ese camino antes. De hecho, la intérprete se unió a su hijo Raúl Rodríguez y Son de la Frontera para dar forma a Flor de Piel, un disco donde los sonidos latinoamericanos se transformaban pasando por la bulería. A lo que Henar Álvarez le pregunta a la artista si le da rabia que no se le haya reconocido como debería, Martirio responde: “A mí no me da rabia nada, porque a mí lo que me gusta es caminar donde no hay huella y abrir camino, cortar los juncos y que después vaya pasando la gente”
Tras más de cuatro décadas dedicada a la música, su mayor logro ha sido seguir siendo fiel a sí misma: “Llevo 40 casi cantando, marcha casi 45 años viviendo con y de y por la música y he hecho siempre lo que me ha dado la gana”.
Horario y dónde ver Al cielo con ella
Tras su estreno inicial en RTVE Play y su paso por La 2, la nueva temporada de Al cielo con ella da el salto definitivo a La 1. En esta nueva etapa, el programa promete mantener su estilo con entrevistas y momentos únicos junto a grandes invitados como Shakira, Danna Paola o Karla Sofía Gascón. Si no quieres perderte ninguna de estas charlas, recuerda que tienes una cita cada martes justo después de La Revuelta. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la televisión con humor, actualidad y grandes nombres. ¿Te lo vas a perder?