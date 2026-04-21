Loles León desvela su altercado junto a Madonna: "La mala educación hay que tratarla"

La actriz y presentadora Loles León es artista desde que nació. De hecho, lleva trabajando toda su vida: “Mi padre presumía de niña artista”. Era inevitable que acabaría siendo la reina del espectáculo y del cabaret, ese arte que tanto “nos afecta, nos gusta, nos divierte, nos hace llorar” y, por supuesto, protagonista de algunas de las series más icónicas de la televisión.

“¡Vivan las mujeres!” es un grito de guerra que levanta al público en su talk show Zero Dramas y ahora ha resonado en Al cielo con ella. La actriz y presentadora toma el testigo de Henar Álvarez y ha dado el salto a La 1 en una noche muy especial. Además, viene a promocionar su gira ¡Qué ganas tengo! donde recorrerá los Orgullos de nuestro país: “¡Para todos mis maricones que me están esperando”.

"A Rossy, Bibiana y a mí no nos pueden separar" La actriz y presentadora ha recordado su trayectoria, la misma que arrancó con una llamada a Pedro Almodóvar en el año 1988. Loles León fue quien dio el primer paso, llamándole desde Barcelona: "Hasta que no me contrates no tendrás suerte”, le decía. Después llegó su participación en Mujeres al borde de un ataque de nervios, un proyecto que supuso un antes y un después en la vida de ambos: Loles León saltó a la fama y Pedro Almodóvar logró el éxito internacional. “Yo doy suerte” asegura la actriz. Loles recuerda a “la familia de las chicas Almodóvar” con mucho cariño y amor: “Estábamos representando a España”. Y señala una interminable amistad entre Bibiana Fernández, Rossy de Palma y ella: “Somos tres que no nos pueden separar. Nadie, aunque se empeñen, no podrán.”