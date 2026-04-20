Más que maestros: El compromiso de ‘Barrio Esperanza’ para romper el silencio del bullying

Tras un estreno que nos ha recordado la importancia de no juzgar a las personas por su pasado y de creer en las segundas oportunidades, el segundo capítulo de Barrio Esperanza ha dado un paso más allá. Esta vez, la serie pone el foco en la escuela como corazón del barrio y en el papel crucial de los docentes para detectar y frenar el bullying. A través de la mirada atenta de Esperanza, el episodio nos muestra que ser maestro no es solo enseñar una materia, sino tener la sensibilidad necesaria para ver el dolor donde otros solo ven silencio, convirtiendo el aula en un refugio seguro para quienes más lo necesitan.

Estos son los momentos más destacados de este episodio en el que luchan contra el acoso escolar.

Esperanza detecta un caso de bullying en su clase La trama arranca con fuerza cuando Esperanza detecta un caso de bullying en su clase. Martina le pide permiso a la joven para poder entregar las invitaciones a su fiesta de cumpleaños, pero cuando llega a Nayeli, la niña le hace saber que no está invitada. La maestra recién llegada se percata de ello y no duda en comentárselo a sus compañeros en el taller contra el acoso escolar. Claudia, como orientadora del colegio, es la encargada de impartir este curso que ayudará a los profesores a saber identificar mejor un caso de bullying cuando este no es tan evidente como el de Nayeli. Los maestros debaten si se debe invitar a todos o no, mientras Manu se da cuenta que en ocasiones sus compañeros le dejan de lado. 03.08 min Barrio Esperanza - Esperanza detecta un caso de bullying en su clase

Manu sufre las burlas de sus compañeros Uno de los momentos más duros del capítulo es ver cómo Manu sufre las burlas de sus compañeros. Durante el taller, Claudia anima a sus compañeros a reírse de sí mismos, y todos lo hacen, menos el joven profesor de Educación Física. La maestra le anima a hacerlo, pero al permanecer Manu en silencio, es el resto del claustro quienes empiezan a reírse de su halitosis, las comidas sin procesar que come, etc. "Es que eres un poco intolerante, Manu. Un negacionista y un amargado con halitosis", terminan diciendo mientras él no sabe dónde meterse. Sin embargo, Esperanza sí que se ha dado cuenta del sufrimiento que ha sentido su compañero más joven al escuchar las palabras del resto. 01.31 min Barrio Esperanza - Manu sufre las burlas de sus compañeros

Las pistas contra el acoso escolar Durante el taller contra el acoso, Claudia presenta las pistas para identificar el bullying. En una escena reveladora, en la que la orientadora del colegio explica que estas son: hacen todo por encajar y agradar al resto, se siente solos y sufren ansiedad. Esperanza va uniendo esos puntos y se da cuenta de que Manu cumple con todas ellos. Esta es sin duda una lección magistral para el espectador y para el resto del claustro sobre cómo el comportamiento, el lenguaje corporal y el aislamiento son gritos de auxilio que los profesores deben saber descifrar. 01.52 min Barrio Esperanza - Las pistas contra el acoso escolar

Esperanza ayuda a Nayeli con la técnica del abrazo En uno de los momentos más emotivos de la serie, Esperanza ayuda a Nayeli con la "técnica del abrazo". Para romper el muro de soledad de su alumna, le enseña que un abrazo de seis segundos, uniendo corazón con corazón, puede dar la fuerza necesaria para volver a conectar con los demás. Un ejemplo precioso de cómo la calidez humana es la mejor herramienta pedagógica. 01.45 min Barrio Esperanza - Esperanza ayuda a Nayeli con la técnica del abrazo