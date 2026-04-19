España propondrá este martes a la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel: "Viola los principios y valores europeos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que España propondrá formalmente el próximo martes a la Unión Europea que rompa el Acuerdo de Asociación con Israel, una medida que ya fue reclamada anteriormente, pero que no salió adelante por la falta de apoyos. Por este motivo, ha vuelto a pedir a sus socios europeos que se sumen a la iniciativa, con el fin de "parar los pies" al presidente israelí, Benjamín Netanyahu. "Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores europeos, no puede ser socio de la UE", ha señalado.

El secretario general del PSOE se ha estrenado este domingo en la precampaña andaluza participando en un mitin en Huelva junto con la candidata socialista, María Jesús Montero. Desde la localidad onubense de Gibraleón, Sánchez se ha vuelto a posicionar en contra de la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel, que ha calificado como "un inmenso error".

"Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. Y lo vamos a hacer, no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno", ha añadido.

En junio de 2025, España ya pidió la suspensión inmediata del Acuerdo por la masacre de Gaza, pero Alemania e Italia se opusieron. Esta misma semana, junto con Irlanda y Eslovenia, el Gobierno español ha vuelto a hacer lo propio en un comunicado dirigido a la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Kaja Kallas. Y a su vez una iniciativa ciudadana, Justicia por Palestina, ha logrado reunir el millón de firmas necesario para que la Comisión Europea tenga que estudiarlo.

Aprovechando la coyuntura y su vista a Andalucía, el jefe del Ejecutivo ha pedido el voto para Montero, que en su opinión representa una izquierda que "no hinca la rodilla ante las élites", sino que las pone "en su sitio". Enfrente, ha criticado, se encuentran el PP y Vox, quienes se ponen de "perfil" ante una guerra "ilegal" y no dudan al votar en contra de las pensiones, de la ley vivienda, de la reforma laboral o de la subida del salario mínimo: "La realidad es que no son patriotas, son unos vendepatrias", ha recalcado.

Sánchez, sobre el PP: "Quiere que los trabajadores cobren en B" Sánchez tiene previsto "volcarse" de cara a estos comicios, no solo por la importancia de Andalucía en el panorama nacional, sino por la relación que le une a María Jesús Montero, que hasta el mes de marzo era la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Además de la guerra en Irán, el presidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre otros asuntos de actualidad como la regularización extraordinaria de migrantes. En este sentido, ha denunciado la "hipocresía" que a su juicio practica el PP, ya que en su día apoyó la medida y ahora la critica. "Aunque no nos sorprende... un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B", ha señalado. Sánchez ha señalado que "España fue y es hija de emigrantes" y "no va a ser padre ni madre de discursos de xenofobia" como los que bajo su punto de vista "están practicando el PP y Vox". A su vez, ha reivindicado la defensa de los socialistas de los servicios públicos, frente a la "privatización" que ejerce la derecha y la ultraderecha. "Que no os den gato por liebre porque se puede privatizar la Sanidad, como en Madrid, con insultos. O se puede privatizar a la chita callando, como hace Moreno Bonilla. Pero el resultado es el mismo: el negocio para la sanidad privada a costa de la lista de espera de la sanidad pública", ha denunciado. Así van las encuestas en Andalucía: ajustada mayoría absoluta para el PP con el PSOE agravando su caída DatosRTVE A falta de menos de un mes para las elecciones en Andalucía, el PSOE aspira a reconquistar la Junta, donde gobernaron de forma ininterrumpida durante más de 40 años. No lo tendrán fácil, según las encuestas, que vaticinan una nueva mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno y un resultado para los socialistas peor que el de 2022.