España, Irlanda y Eslovenia piden a la UE que estudie anular el acuerdo de asociación con Israel

España, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Unión Europea (UE) que estudie anular el Acuerdo de Asociación con Israel por las "decisiones ejecutivas, militares y leyes" aprobadas por el parlamento de ese país que contravienen los derechos humanos y el derecho internacional.

El Acuerdo de Asociación de la UE con Israel incluye en su Artículo 2 la obligación del respeto a los derechos humanos. La decisión de mantener o suspender el Acuerdo, que ofrece ventajas comerciales a Israel, corresponde a los Estados miembros y debe ser tomada en el Consejo Europeo.

En junio de 2025, España ya pidió la suspensión inmediata del Acuerdo por la masacre de Gaza, pero Alemania e Italia se opusieron. La Comisión Europea se limitó a proponer limitar la participación de Israel en el programa científico comunitario Horizonte, pero no se consiguió la mayoría necesaria de 15 países.

Los motivos: pena de muerte, condiciones en Palestina y Líbano En un comunicado conjunto de sus ministerios de Exteriores, y dirigido a la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Kaja Kallas, los tres países muetrasn su "más profunda preocupación por diversas medidas del gobierno israelí, incluidas decisiones ejecutivas, militares y leyes aprobadas por la Knesset [Parlamento] que contravienen los derechos humanos y violan el derecho internacional y el derecho internacional humanitario". El último de ellos es la aprobación de la pena de muerte para los palestinos condenados por ataques mortales. Además, la situación en los territorios palestinos ocupados es "crítica", según el comunicado. "Las condiciones en Gaza son insoportables, marcadas por continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego y la entrada claramente insuficiente de ayuda humanitaria a la Franja. La situación en Cisjordania se deteriora rápidamente, con una escalada de violencia contra los palestinos", recuerdan los ministros de Exteriores. ““ A esto se suman las declaraciones de los ministros más extremistas del gobierno de Benjamín Netanyahu y los ataques a la libertad religiosa de cristianos y musulmanes. Los firmantes del comunicado celebran el alto el fuego en Líbano y critican que las operaciones militares en ese país violan la legalidad internacional al destruir infraestructura civil y obligar a los libaneses a abandonar sus hogares "sin perspectivas de regresar". Líbano denuncia violaciones del alto el fuego con Israel mientras los desplazados tratan de regresar a sus casas Israel ha desoído todos los llamamientos para detener estos comportamientos, añaden. Por eso, y "ante esta grave situación", los tres países instan a la UE "a que asuma su responsabilidad moral y política, y defienda los valores fundamentales que han sustentado el proyecto europeo desde su fundación", como son el respeto a los derechos humanos. "Por coherencia de principios y en aras de su propia credibilidad, la Unión Europea no puede seguir guardando silencio ni inactiva ante tales violaciones", advierten. Los Ministerios de Exteriores piden que el asunto se trate en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, que tendrá lugar el 21 de abril en Luxemburgo.