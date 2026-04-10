Netanyahu acusa a España de librar una "guerra diplomática" contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado a España de "librar una guerra diplomática" contra su país y ha ordenado expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés), un órgano creado para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza como parte del plan de paz de Donald Trump.

El Gobierno de España ha sido uno de los más críticos con las acciones de Israel tanto en Gaza como en Líbano, y desde un principio ha declarado que la guerra contra Irán por parte de EE.UU. e Israel es ilegal según el derecho internacional, además de un error.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado directamente a Netanyahu de violar los derechos humanos y de "desprecio por la vida" por continuar los ataques contra Líbano a pesar del alto el fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán.

Este mismo viernes, Sánchez ha vuelto a pedir a la Unión Europea (UE) que, "por coherencia y por empatía", suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel. "No permitamos una nueva Gaza en Líbano", ha declarado.

"España ha difamado a nuestros héroes" "El Estado de Israel no permanecerá impasible ante quienes nos atacan - ha declarado Netanyahu en un vídeomensaje difundido en redes sociales - España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las FDI [las Fuerzas Armadas israelíes], los soldados del ejército más moral del mundo. Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, tras la reiterada postura de España en contra de Israel". "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro aliado en el futuro de la región - ha añadido Netanyahu - No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello". ““ El Ministerio de Exteriores israelí ya había adelantado la decisión de expulsar a los españoles del CMCC por lo que ha calificado como "obsesivo sesgo antiisraelí" del Gobierno presidido por Sánchez. La decisión ya ha sido notificada formalmente a Madrid y a Washington. El propio ministro, Gideon Saar, ha anunciado la medida con un mensaje escrito en español. "Durante mucho tiempo, el Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, ha actuado en contra del Estado de Israel por todos los medios posibles", ha escrito Saar en X. "Sánchez y sus ministros lanzan acusaciones falsas y difamatorias contra Israel y su Ejército, difaman e incitan contra Israel y el primer ministro Netanyahu. El Gobierno de España ha intentado perjudicarnos en instituciones internacionales, incluyendo repetidos intentos —sin éxito— de promover sanciones en nuestra contra en la Unión Europea", ha añadido el jefe de la diplomacia israelí. Además, según Saar, en la guerra contra Irán el Gobierno español ha actuado "en contra de nuestros intereses y de los de nuestro aliado, Estados Unidos". ““

Qué es el CMCC Con la mediación de EE.UU., Egipto y Catar, Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 el plan de paz de 20 puntos de Trump, que, entre otras cosas, establece que un gobierno palestino tecnócrata, supervisado por una Junta de Paz internacional, dirigirá Gaza durante un período de transición, sin especificar plazos. Como parte de ese plan, el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) debe asegurar la estabilización de Gaza, el cumplimiento del alto el fuego y la ayuda humanitaria. El CMCC se puso en marcha el 24 de octubre de 2025 en la localidad israelí de Kiryat Gat. En él participan 200 militares estadounidenses y está codirigido por un mando militar estadounidense, que depende del Mando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom), y un representante civil. Además participan observadores de "más de 50 países y organizaciones internacionales", según el propio Centcom, entre ellos Alemania, Francia, Gran Bretaña, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Israel también participa. La agencia Reuters informó en enero, citando a fuentes diplomáticas anónimas, de que varios países europeos se estaban replanteando su participación en el CMCC. Argumentaban que el organismo había sido incapaz de aumentar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza o lograr ningún avance político. De hecho, varios países no enviaron a sus representantes de vuelta a Kyriat Gat tras las vacaciones de Navidad. "Todo el mundo sabe que es un desastre, pero no hay alternativa", dijo una de estas fuentes, un diplomático occidental, a Reuters. A esto se añade que los directores civil y militar han sido relevados de sus cargos. El teniente general Patrick Frank, que ha liderado el CMCC desde su establecimiento, ha sido promovido a jefe del Centcom. Por su parte, el representante civil, el diplomático Steve Fagin, ha vuelto a su puesto de embajador en Yemen. La Administración Trump aún no ha designado a sus sucesores. 01.25 min Seis meses de tregua en Gaza: la paz que nunca llegó en un enclave que sigue devastado por la ofensiva israelí Precisamente este viernes se cumplen seis meses del alto el fuego en Gaza, y la situación en la Franja sigue siendo catastrófica, según denuncian diversas ONG. Las organizaciones humanitarias advierten de un incumplimiento sistemático del acuerdo impulsado por Estados Unidos. Según datos de las autoridades palestinas, al menos 738 personas han muerto y más de dos mil han resultado heridas en este periodo por ataques israelíes.