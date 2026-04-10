Sánchez clausura en Barcelona un debate que reúne a políticos y empresarios para abordar el futuro de Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este viernes en Barcelona el European Pulse Forum, un debate que reunirá a políticos y empresarios para discutir sobre el futuro de Europa, y en el que también participarán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea,Teresa Ribera, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

El Foro, organizado por el periódico digital Político & beBartlet en CosmoCaixa Barcelona, tiene como objetivo "acercar la conversación institucional europea a las preocupaciones ciudadanas" y, para ello, tomará como base una encuesta paneuropea elaborada en seis Estados miembros que representan cerca de dos tercios de la población de la Unión Europea.

Según informaron miembros de la organización a Servimedia, el jefe del Ejecutivo expondrá unas "observaciones finales" sobre los temas más acuciantes que están dando forma al futuro de Europa, como la energía, la movilidad, la seguridad y la defensa, la inversión y la innovación, la vivienda y el comercio.