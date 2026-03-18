El Govern retirará los presupuestos para Cataluña y ERC se compromete a apoyarlos antes del verano

El Govern de Salvador Illa retirará el proyecto presupuestario que se tenía que votar este viernes en el Parlamento de Cataluña, todo ello para ganar tiempo de negociación. Por su parte, ERC se ha comprometido a "negociar para aprobarlos" antes del verano, tal y como han anunciado ambas formaciones en un comunicado conjunto.

Se trata de un acuerdo de última hora forjado en varias reuniones mantenidas entre ambas partes este martes y que busca ganar margen de negociación con la formación liderada por Oriol Junqueras. Con este movimiento, se quiere evitar que los presupuestos del president de la Generalitat —que contaban con el aval de Comuns, pero no con el apoyo imprescindible de ERC— sufran una derrota parlamentaria en la votación de este viernes. Ambos partidos constatan la necesidad de que haya presupuestos, pero hasta ahora el Govern no había conseguido el apoyo de ERC, que pide traspasar a Cataluña la recaudación del IRPF.

"Es hora de que la responsabilidad vaya más allá de la retórica, es hora de traducir la responsabilidad en hechos y soluciones", ha expresado el president de la Generalitat en una comparecencia este miércoles tras anunciarse esta decisión.

El Govern aprobará un único suplemento de crédito para tener recursos En paralelo, la retirada del proyecto presupuestario irá acompañada de otra medida por parte del Ejecutivo catalán: la aprobación "inmediata" de "un único suplemento de crédito" con el que buscará con "disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos" y hacer frente a los retos y prioridades de la comunidad. Así lo recogen ambas formaciones en el comunicado conjunto, donde se han comprometido a "seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura". En su comunicado, PSC y ERC hacen una "valoración positiva del camino recorrido en el desarrollo de los acuerdos de investidura". En ese recorrido, indican, se han dado "avances de soberanía para Cataluña y para el progreso de la sociedad catalana en términos de más suficiencia financiera para poder garantizar los servicios públicos", en alusión al pacto sobre el nuevo modelo de financiación. Como han destacado, estos logros pueden suponer un "salto adelante muy relevante para el autogobierno de Cataluña, para avanzar en las políticas sociales y económicas".