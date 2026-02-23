Illa aprobará este viernes el proyecto de Presupuestos a pesar de no contar con el apoyo de Esquerra

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que este viernes el Govern aprobará el proyecto de Presupuestos para este 2026 a pesar de no tener los apoyos necesarios. El Ejecutivo socialista había defendido hasta ahora que quería aprobar unas nuevas cuentas con un pacto con Esquerra y Comuns, pero la realidad es que los republicanos no han dado todavía su visto bueno.

El anuncio lo ha realizado Illa después de firmar un acuerdo con patronal y sindicatos que incluye una partida de 900 millones de euros para vivienda y otros 20 millones para autobuses interurbanos. "No hay vuelta de hoja. Cataluña necesita presupuestos. Es el momento de poner Cataluña delante de todo. Este es el camino a seguir", ha dicho el president. La intención del Govern es acabar así con tres años de prórroga presupuestaria.

Todo llega, además, después de conocer este fin de semana que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha vuelto a reunir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para avanzar en la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat. En el encuentro no se alcanzó ningún acuerdo, de manera que ERC mantiene su 'no' a la negociación de los Presupuestos.

Los 20 diputados de Esquerra son imprescindibles para que Illa cuente con mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. En estos momentos solo cuenta con el 'sí' de los seis diputados de los Comuns tras pactar medidas en materia de vivienda como la limitación de la compra especulativa de pisos.

Illa quiere marcar un punto de inflexión en su mandato En su intervención de este lunes ante patronal y sindicatos, Salvador Illa ha instado abiertamente a Esquerra a "no bloquear el país" y a sentarse a negociar. "Es la hora de que todos nos pronunciemos", ha añadido el jefe del Govern. Con este movimiento, el president de la Generalitat quiere poner la pelota en el tejado de ERC y presionar a la formación para que Cataluña disponga de nuevos Presupuestos cuatro años después. Illa también quiere contar con unas nuevas cuentas para marcar un punto de inflexión en su mandato, que arrancó en agosto de 2024. El president de la Generalitat, Salvador Illa, firma un acuerdo presupuestario con sindicatos y patronal en Cataluña. EFE/Andreu Dalmau Estas últimas semanas el Govern ha vivido momentos de crisis con la interrupción del servicio de Rodalies tras la muerte de un maquinista en Gelida (Barcelona) y con las protestas convocadas por sanitarios y profesores. Se ha sumado, además, la ausencia de Salvador Illa durante varios días tras permanecer ingresado en el hospital por una infección ósea.