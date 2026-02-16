Illa reaparece tras su baja por enfermedad y promete recursos, "exigencia y ambición" en Rodalies y servicios públicos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reincorporado al frente del Govern catalán, después de un mes de baja por enfermedad. En una declaración institucional, ha asegurado que su Ejecutivo está plenamente dedicado a reforzar los servicios públicos y las infraestructuras, entre las que ha citado Rodalies, y ha prometido dedicar para ello "todos los recursos que hagan falta".

Illa ha permanecido un mes de baja por una osteomielitis púbica, y ha habido varios frentes abiertos: la crisis en Rodalies, las huelgas de docentes y sanitarios, y en medio de la negociación para los presupuestos con los Comuns, y pendiente de abrirse formalmente con ERC.

"El Govern está plenamente dedicado a preparar mejor el país, a reforzar todos los servicios y todas las infraestructuras que hagan falta, a dedicar todos los recursos que hagan falta. En Rodalies, en el conjunto de la red viaria y en el conjunto de servicios públicos nos hemos fijado un rumbo de exigencia y de ambición que ejecutaremos de forma exhaustiva, metódica y rigurosa", ha indicado en su primera aparición pública.

Illa ha afirmado que sabe "lo que Cataluña necesita" y lo que los catalanes "reclaman", y se ha comprometido a hacerlo. "La verdadera valía política se mide por la capacidad de comprometerse. Sé lo que Cataluña necesita. Sé lo que los catalanes y catalanas reclaman. Sé lo que hace falta hacer.Y hoy les digo, de nuevo, que lo haremos", ha abundado.

Consciente de los "días difíciles" vividos en su ausencia El presidente catalán ha afirmado que ha sido plenamente "consciente" de la situación y los "días difíciles" que se han vivido en Cataluña durante su ausencia debido a "episodios meteorológicos extremos", y ha tenido palabras de recuerdo y pésame para las víctimas del accidente de Gelida (Barcelona), que se cobró la vida del maquinista y dejó varios heridos. El nuevo accidente de Gelida reaviva la preocupación por la seguridad en Rodalies: averías, retrasos y cortes También ha defendido que la "prioridad absoluta es la seguridad y la protección", y se ha mostrado confiado con que "Cataluña está preparada para afrontar y resolver cualquier situación". Por otra parte, ha hecho un llamamiento a no utilizar "el malestar que sienten muchas familias y jóvenes cuando afrontan dificultades". "No podemos permitir que nadie lo aproveche para enfrentarnos unos con los otros", ha incidido.