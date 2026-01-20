Qué es la osteomielitis que padece Salvador Illa, una enfermedad rara pero con buen pronóstico

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y ha sido trasladado a una habitación en planta, después de confirmarse la evolución favorable de su estado de salud. Illa, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores, padece una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por una bacteria, según ha explicado el centro hospitalario.

A continuación se intenta responder a las principales dudas que puede suscitar esta enfermedad infecciosa poco frecuente.

¿Qué es la osteomielitis? La osteomielitis es una infección que puede afectar a cualquier hueso del organismo y a la médula ósea. Está causada, en la mayoría de los casos, por una bacteria, aunque en raras ocasiones puede deberse a hongos. En el caso de Salvador Illa, la patología ha afectado a los huesos de la pelvis (como el ilion, el isquion o el pubis). Es una forma poco frecuente de osteomielitis, y puede ser grave si no se diagnostica a tiempo. La causante de la infección de Illa ha sido la bacteria Streptococcus dysgalactiae, pero otras muchas pueden provocarla. Staphylococcus aureus es, con diferencia, la causa más frecuente en todas las edades. Esta bacteria forma parte de la flora normal de la piel y de las fosas nasales, lo que explica su facilidad para acceder al hueso a través de heridas, cirugías o la sangre. La osteomielitis pélvica afecta a los huesos de la pelvis, como el ilion, el isquion o el pubis. GETTY IMAGES

¿Cómo llega esta bacteria a los huesos? La infección puede llegar al hueso principalmente de tres maneras: A través de la sangre (por ejemplo, desde una infección en otra parte del cuerpo, como piel, garganta o tejidos blandos).

(por ejemplo, desde una infección en otra parte del cuerpo, como piel, garganta o tejidos blandos). Por extensión directa , cuando una infección cercana afecta al hueso (como en heridas profundas o úlceras).

, cuando una infección cercana afecta al hueso (como en heridas profundas o úlceras). Por contacto directo, tras cirugías, fracturas abiertas o la colocación de prótesis.

¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas más comunes incluyen dolor localizado en el hueso, inflamación, enrojecimiento, dificultad para caminar o sentarse, calor en la zona afectada y, a menudo, fiebre. Debido a que el dolor puede confundirse con problemas musculares o articulares, el diagnóstico a veces se retrasa. Si no se trata adecuadamente, la osteomielitis puede volverse crónica, causando daño óseo persistente y dificultad para la curación.