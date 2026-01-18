Illa estará ingresado "al menos dos semanas" por pérdida de fuerza en las piernas: "Podría ser algo inflamatorio"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, está "estable" pero seguirá ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona "al menos dos semanas" para hacer rehabilitación tras un dolor muscular "hiperagudo" que comenzó este sábado tras realizar un entrenamiento y que derivó en una pérdida de fuerza muscular en las piernas, para lo que aún no hay diagnóstico.

Los médicos seguirán realizándole las pruebas pertinentes, pero por ahora descartan "todas las causas potencialmente graves" que necesitaran atención "inmediata", entre ellas un tumor o un ictus. A falta de ver la evolución y de pruebas más específicas, apuntan a que pueda ser "algo inflamatorio". Por el momento, se le ha practicado exploraciones radiológicas como un angioescáner y resonancias magnéticas, así como analíticas de seguimiento.

El director gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar, la jefa de Neurología, Patricia Pozo, el director clínico del servicio de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Judith Sánchez-Raya, han informado este domingo del estado del 'president' en una rueda de prensa pasadas las primeras 24 horas tras su ingreso.

Se prevé su subida a planta este lunes para empezar una rehabilitación "intensiva" El equipo médico ha explicado que Illa fue trasladado en ambulancia e ingresó en la unidad de cuidados intensivos la tarde de este sábado presentando "un cuadro hiperagudo de dolor y dificultad en la movilidad de algunos músculos" de las piernas. ““ Entonces, se aplicó el protocolo de urgencias "para descartar las patologías más emergentes" y graves que podrían suponer un riesgo vital. Tras 24 horas de realizar pruebas, se han descartado patologías vasculares y tumorales, "las más potencialmente graves". La evolución en estas horas ha sido estable, "incluso en las últimas horas ha experimentado ligeras mejorías de su sintomatología", han proseguido. Se prevé que, tras pasar 48 horas en observación, este lunes sea trasladado a una planta convencional de rehabilitación para poder iniciar la terapia de forma "precoz e intensiva": "Pensamos que la evolución será favorable". De esta forma, pasará dos semanas recibiendo dos sesiones por la mañana y por la tarde al día de terapia ocupacional y fisioterapia "para ir recuperando la fortaleza y la funcionalidad" y controlando el dolor, pese a que ya "está muy controlado". Algo que se hace de forma "habitual" en pacientes con sintomatología parecida.

Illa dice estar "bien y con ánimos" y el Govern funcionará "con normalidad" Tras la rueda de prensa, el propio Illa ha publicado en su perfil de X que se encuentra "bien y con ánimos". "Me tocan unos días de pruebas y recuperación", ha dicho, tras lo que ha agradecido a todo el personal sanitario del hospital "su atención y gran profesionalidad": "Muchas gracias a todas las personas que me han enviado mensajes de ánimo". ““ Precisamente, el equipo médico ha destacado también sus "ánimos" y "ganas" tras visitarle esta tarde. "Querría volver a trabajar si pudiera, pero no va a ser posible porque ahora es un paciente más", han zanjado. Por su parte, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que también estaba presente en la rueda de prensa, ha explicado que el Govern "seguirá funcionando con normalidad" y con la agenda delegada en los consellers durante su rehabilitación. Según ha dicho, Illa le ha encargado "las tareas de despacho" durante estos quince días, tal y como prevé el artículo 20 de la ley de presidencia de la Generalitat, y ha añadido que el 'president' seguirá "al tanto de todo" lo que pasa en Cataluña porque tiene "ganas de trabajar", aunque ahora ha de "concentrarse" en su rehabilitación. Así, ha confirmado que se mantiene la agenda del Govern, incluidas las reuniones del Consell Executiu de los martes. Por su parte, el equipo médico seguirá informando diariamente mediante comunicados y ya ha dicho que, en caso de haber alguna novedad relevante, podrían convocar una nueva de prensa.