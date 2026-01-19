El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá un día más en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron antes de pasar a planta a la espera de afinar el diagnóstico, si bien todo apunta a que el origen del dolor muscular y la pérdida de fuerza en las piernas que le llevó a ingresar el pasado sábado se debe a una patología inflamatoria.

Así lo ha informado este lunes el gerente del hospital, Albert Salazar, en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha destacado que "lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Vigilancia Intensiva y que pueda pasar mañana" a planta.

El gerente de Vall d'Hebron ha señalado que, a la espera de poder afinar el diagnóstico en las próximas horas y tras haber descartado enfermedades más graves, "todo apunta" a que el causante de los síntomas que sufre el president sea "un proceso inflamatorio" cuyo tratamiento requeriría únicamente antibiótico. No obstante, es una hipótesis a falta de más pruebas concluyentes. A las 14.00 se ofrecerá un parte médico con más datos sobre su estado.

Illa ingresó el pasado sábado por la tarde después de presentar molestias durante un entrenamiento, con un cuadro "hiperagudo" de dolor y dificultad en la movilidad de algunos músculos de las extremidades inferiores.