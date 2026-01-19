Illa estará un día más en la UCI "por prudencia" a la espera de afinar un diagnóstico
- El presidente catalán ingresó el sábado por un dolor muscular y pérdida de fuerza en las piernas
- El equipo médico sospecha de una patología inflamatoria y estima dos semanas de ingreso para su rehabilitación
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá un día más en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron antes de pasar a planta a la espera de afinar el diagnóstico, si bien todo apunta a que el origen del dolor muscular y la pérdida de fuerza en las piernas que le llevó a ingresar el pasado sábado se debe a una patología inflamatoria.
Así lo ha informado este lunes el gerente del hospital, Albert Salazar, en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha destacado que "lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Vigilancia Intensiva y que pueda pasar mañana" a planta.
El gerente de Vall d'Hebron ha señalado que, a la espera de poder afinar el diagnóstico en las próximas horas y tras haber descartado enfermedades más graves, "todo apunta" a que el causante de los síntomas que sufre el president sea "un proceso inflamatorio" cuyo tratamiento requeriría únicamente antibiótico. No obstante, es una hipótesis a falta de más pruebas concluyentes. A las 14.00 se ofrecerá un parte médico con más datos sobre su estado.
Illa ingresó el pasado sábado por la tarde después de presentar molestias durante un entrenamiento, con un cuadro "hiperagudo" de dolor y dificultad en la movilidad de algunos músculos de las extremidades inferiores.
Descartadas patologías graves y dos semanas de rehabilitación
En este tiempo, se le han practicado diversas pruebas que han descartado patologías graves que requieran intervención inmediata, entre ellas un tumor o un ictus.
Una vez suba a planta, Illa recibirá una rehabilitación "intensiva" prevista por dos semanas para poder recuperar el tono muscular.
El propio 'president' dijo este domingo que se encuentra "bien" y con "ánimos". El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, es quien ha asumido las tareas del despacho de Illa para que el Govern "siga funcionando con normalidad", tal como informó este domingo.