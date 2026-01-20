Salvador Illa abandona la UCI y pasa a planta del hospital Vall d'Hebron: "Evoluciona favorablemente"
- El president "ha pasado buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa de dolor"
- Illa sufre una osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae', una "infección poco frecuente"
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, diagnosticado el pasado lunes de una osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae', "infección poco frecuente" según el equipo médico del Hospital Val d'Hebron de Barcelona, ha salido este martes de la Unidad de Cuidados Intensivos del centro sanitario y ha sido trasladado a planta.
Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor". El centro médico continúa diciendo que la evolución del president es "favorable y hoy se le ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".
Dicho tratamiento consiste en la administración de antibióticos por vía intravenosa. Medicamento que se le administrará de forma oral si la evolución de su estado continúa siendo positiva.
El presidente de la Generalitat de Cataluña permanece ingresado desde el pasado sábado, cuando llegó al hospital aquejado de un cuadro de dolor agudo y falta de movilidad en algunos músculos de las extremidades inferiores.
La osteomielitis púbica, un cuadro de infección poco frecuente
En el parte médico ofrecido este lunes por el hospital Vall d'Hebron, el gerente del centro sanitario, Albert Salazar, desveló que tras la realización de varias pruebas, el diagnóstico de Salvador Illa es una osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'.
Se trata de una enfermedad poco frecuente que afecta a la articulación que une los dos huesos del pubis en la parte frontal de la pelvis. Se trata articulación "que no tiene movilidad y en ella recae toda la carga que hacemos cada día" al andar, correr o cambiar de postura, tal como ha explicado Dolors Rodríguez, directora del departamento de enfermedades infecciosas del hospital.
Además del tratamiento antibiótico, el president tendrá que guardar unas dos semanas de reposo y recuperará la funcionalidad de forma "progresiva", según han informado los médicos que le atienden. Sin embargo, han señalado, podría volver antes a su actividad como presidente. "Recuperar una actividad funcional tardará posiblemente unas semanas. Otra cosa es que esto no constituye ninguna limitación a su actividad intelectual, y por eso probablemente pueda restablecer su actividad antes", ha indicado Rodríguez.
Durante su ausencia, el consejero de presidencia, Albert Dalmau, ejercerá la suplencia de las funciones del presidente de la Generalitat, según el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.