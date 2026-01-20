Salvador Illa abandona la UCI y pasa a planta del hospital Vall d'Hebron: "Evoluciona favorablemente"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, diagnosticado el pasado lunes de una osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae', "infección poco frecuente" según el equipo médico del Hospital Val d'Hebron de Barcelona, ha salido este martes de la Unidad de Cuidados Intensivos del centro sanitario y ha sido trasladado a planta.

Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor". El centro médico continúa diciendo que la evolución del president es "favorable y hoy se le ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

Dicho tratamiento consiste en la administración de antibióticos por vía intravenosa. Medicamento que se le administrará de forma oral si la evolución de su estado continúa siendo positiva.

El presidente de la Generalitat de Cataluña permanece ingresado desde el pasado sábado, cuando llegó al hospital aquejado de un cuadro de dolor agudo y falta de movilidad en algunos músculos de las extremidades inferiores.