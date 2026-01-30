Illa evoluciona "favorablemente" y seguirá su tratamiento con hospitalización domiciliaria
- El president estaba ingresado desde el 17 de enero por osteomielitis púbica
- A pesar de estar en el hospital, Illa ha estado en contacto con sus consellers y ha estado al corriente de la crisis de Rodalies
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este viernes del Hospital Universitario Vall d’Hebron después de "una evolución favorable" tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico. A partir de ahora continuará su tratamiento con el equipo de hospitalización domiciliaria del centro sanitario barcelonés.
Llevaba ingresado desde el pasado 17 de enero como consecuencia de una infección ósea, con un ingreso de la UCI de cuatro días.
El equipo que ha tratado a Illa atenderá a los medios de comunicación a las 17:30 horas de este viernes para informar sobre su estado de salud.
A pesar de haber estado hospitalizado, el president ha seguido de cerca los últimos acontecimientos en Cataluña, como la crisis en Rodalies y el accidente mortal en Gelida. Asimismo, ha estado en contacto con todos los consellers.
Osteomielitis púbica provocada por un microbio
El 19 de enero el gerente del hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Albert Salazar, desveló el diagnóstico del president de la Generalitat: osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'.
Se trata de una enfermedad poco frecuente que afecta a la articulación que une los dos huesos del pubis en la parte frontal de la pelvis. Se trata articulación "que no tiene movilidad y en ella recae toda la carga que hacemos cada día" al andar, correr o cambiar de postura, tal como explicó también Dolors Rodríguez, directora del departamento de enfermedades infecciosas del hospital.