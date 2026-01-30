Illa evoluciona "favorablemente" y seguirá su tratamiento con hospitalización domiciliaria

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este viernes del Hospital Universitario Vall d’Hebron después de "una evolución favorable" tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico. A partir de ahora continuará su tratamiento con el equipo de hospitalización domiciliaria del centro sanitario barcelonés.

Llevaba ingresado desde el pasado 17 de enero como consecuencia de una infección ósea, con un ingreso de la UCI de cuatro días.

El equipo que ha tratado a Illa atenderá a los medios de comunicación a las 17:30 horas de este viernes para informar sobre su estado de salud.

A pesar de haber estado hospitalizado, el president ha seguido de cerca los últimos acontecimientos en Cataluña, como la crisis en Rodalies y el accidente mortal en Gelida. Asimismo, ha estado en contacto con todos los consellers.