Salvador Illa retomará el lunes su actividad progresivamente al frente de la Generalitat tras un mes de baja
- El presidente catalán sufre osteomielitis púbica, una infección ósea, y mantendrá el tratamiento antibiótico
- Salvador Illa retomará su agenda con una declaración institucional el lunes, a primera hora
El president de la Generalitat, Salvador Illa, que fue ingresado el pasado 17 de enero por un doloroso cuadro de osteomielitis púbica y salió del hospital unas dos semanas después, retomará su actividad presencial a partir del lunes 16 de enero. Una vuelta a la normalidad que se producirá de manera progresiva, tras haber estado compaginando las pautas médicas de antibióticos con la rehabilitación.
Illa, que agradecía en X la atención recibida por parte de los profesionales de la sanidad pública, y en especial del hospital Val d'Hebron de Barcelona, donde fue tratado, ha de continuar todavía con el antibiótico que le prescribieron en el centro médico.
“Dilluns em reincorporo de forma progressiva a la feina i a les meves responsabilitats com a president de la Generalitat. Torno amb moltes ganes, energia i determinació.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 13, 2026
El meu agraïment al personal de l’Hospital Universitari @vallhebron per la seva professionalitat, dedicació i…“
En ese post, el dirigente del PSC ha destacado la "profesionalidad, dedicación y calidad humana" de quienes han cuidado de él durante esta convalecencia y ha destacado que la sanidad pública es un "orgullo colectivo".
También ha anunciado que retoma su actividad y responsabilidades como presidente de la Generalitat con "muchas ganas, energía y determinación". De hecho el lunes, a las 8:10 de la mañana, realizará una declaración institucional desde la Galería Gótica, que podrá seguirse en directo, antes de continuar con su agenda institucional.
Salvador Illa estuvo 13 días ingresado
El president de la Generalitat ingresó el pasado 17 de enero con un cuadro de dolor agudo y debilidad en las extremidades. Después de realizarle varias pruebas, los profesionales del hospital Val d'Hebron de Barcelona determinaron que sufría una osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'.
Se trata de una enfermedad poco frecuente que afecta a la articulación que une los dos huesos del pubis en la parte frontal de la pelvis. Esta articulación "que no tiene movilidad y en ella recae toda la carga que hacemos cada día" al andar, correr o cambiar de postura, tal como explicó en una rueda de prensa la directora del departamento de enfermedades infecciosas del hospital.
Salvador Illa fue tratado con antibiótico por vía intravenosa en un primer momento, y después se sustituyó por pastillas. Y recibió sesiones de fisioterapia y rehabilitación, algo habitual con este tipo de dolencia, con el objetivo de que el paciente pueda "ir recuperando la fortaleza y la funcionalidad" .
Tras 13 días de ingreso, fue dado de alta en el centro médico para continuar con el tratamiento en casa, con el equipo de hospitalización domiciliaria. Los facultativos indicaron que podía retomar su actividad intelectual, pero no física, trabajando desde su domicilio y sin realizar desplazamientos.
A partir del próximo lunes, retomará esas responsabilidades de forma presencial.