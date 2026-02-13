Salvador Illa retomará el lunes su actividad progresivamente al frente de la Generalitat tras un mes de baja

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que fue ingresado el pasado 17 de enero por un doloroso cuadro de osteomielitis púbica y salió del hospital unas dos semanas después, retomará su actividad presencial a partir del lunes 16 de enero. Una vuelta a la normalidad que se producirá de manera progresiva, tras haber estado compaginando las pautas médicas de antibióticos con la rehabilitación.

Illa, que agradecía en X la atención recibida por parte de los profesionales de la sanidad pública, y en especial del hospital Val d'Hebron de Barcelona, donde fue tratado, ha de continuar todavía con el antibiótico que le prescribieron en el centro médico.

“Dilluns em reincorporo de forma progressiva a la feina i a les meves responsabilitats com a president de la Generalitat. Torno amb moltes ganes, energia i determinació.



El meu agraïment al personal de l’Hospital Universitari @vallhebron per la seva professionalitat, dedicació i…“ — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 13, 2026

En ese post, el dirigente del PSC ha destacado la "profesionalidad, dedicación y calidad humana" de quienes han cuidado de él durante esta convalecencia y ha destacado que la sanidad pública es un "orgullo colectivo".

También ha anunciado que retoma su actividad y responsabilidades como presidente de la Generalitat con "muchas ganas, energía y determinación". De hecho el lunes, a las 8:10 de la mañana, realizará una declaración institucional desde la Galería Gótica, que podrá seguirse en directo, antes de continuar con su agenda institucional.