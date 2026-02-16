Jordi Basté acompaña a Salvador Illa en su regreso al Palau de la Generalitat, en una edición especial de 'Pla seqüència'

Salvador Illa vuelve al Palau de la Generalitat después de 30 días de baja y lo hace acompañado de Jordi Basté en un 'Pla seqüència' especial que se emitirá este miércoles, 18 de febrero, a partir de las 22:00 horas en La 2Cat.

El programa sigue al presidente en su primera jornada de retorno a la actividad institucional y recoge, en una conversación personal y sin interrupciones, cómo ha vivido estas semanas alejado de la vida pública y el momento de retomar la agenda al frente del Gobierno.

'Plan secuencia' propone un recorrido sin cortes ni montaje, en tiempo real, que permite ver al protagonista desde una perspectiva cercana y poco habitual.

Dirigido y presentado por Jordi Basté, 'Pla seqüència' es el programa de entrevistas de proximidad y en profundidad de La 2Cat.