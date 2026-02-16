Adif termina la reparación de la vía del AVE entre Madrid y Sevilla y las operadoras estudian cuándo retomar el servicio

Adif ha dado el visto bueno a las compañías ferroviarias para que lleven a cabo las pruebas pertinentes con el fin de retomar la actividad en el tramo de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. La circulación de los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo lleva casi un mes suspendida tras el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 personas.

Después de obtener un resultado favorable en las pruebas realizadas por Adif en la vía, la gestora ha dejado en manos de las empresas ferroviarias el siguiente paso: hacer comprobaciones con material rodante con el fin de retomar posteriormente el servicio comercial. Por ahora, Renfe ha anunciado que está realizando estas pruebas. Por tanto, aunque todavía no se puede confirmar oficialmente, el visto bueno de Adif es un paso más para conseguir reanudar el servicio comercial, algo que estaba previsto para este martes. De hecho, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado este lunes por la mañana que la línea reabriría "mañana o pasado".

El accidente del pasado 18 de enero se produjo tras descarrilar los últimos vagones de un Iryo que iba de Málaga a Madrid y que chocó con un Alvia que hacía el recorrido Madrid-Huelva. Todavía se investigan las causas del siniestro. Las tres operadoras que realizan esa ruta, que son Renfe, Ouigo e Iryo, ya han puesto a la venta los billetes para viajar este mismo martes, aunque por ahora las operadoras están analizando la disponibilidad de la línea. De hecho, en la web de Ouigo aparecen cancelados dos de los cinco trayectos Madrid-Córdoba.

En paralelo a ese tramo, la alta velocidad entre Málaga capital y Antequera sigue suspendida por un desprendimiento de piedras y tierra en la localidad malagueña de Álora. Por ello, la línea Madrid-Málaga todavía no se podrá reanudar, aunque sí se podrá operar en la línea entre Madrid y Sevilla.