El trayecto de los trenes Madrid-Barcelona durará 25 minutos más hasta diciembre

Renfe, Iryo y Ouigo han acordado con Adif que la duración del trayecto Madrid-Barcelona se extenderá 25 minutos más hasta diciembre. Con esta medida, las operadoras ferroviarias quieren recuperar la normalidad en la línea Madrid-Barcelona tras el caos de los últimos días.

Las limitaciones de velocidad se aplican desde el martes 3 de febrero como respuesta a la reclamaciones sobre el mal estado de las vías denunciado por los maquinistas.

La decisión tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio y reorganizar la venta de billetes para los próximos meses. También ayudará a la gestión de posibles compensaciones a los pasajeros por retrasos.

Adif ha manifestado que su intención es recuperar los tiempos previos de la ruta -de un mínimo de 2 horas y 37 minutos- en cuanto sea posible. El lunes 2 de febrero se suspendieron los servicios de última hora de la tarde de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Barcelona para facilitar la revisión de las vías. Con esta decisión se despejaba el horario nocturno reservado a las tareas de conservación de la infraestructura.

Ouigo, por su parte, había iniciado la adaptación de horarios el jueves 29 de enero. Iryo también ha cancelado dos trenes por la mañana y dos por la tarde para adelantar todos los demás. Las tres compañías ya han enviado notificaciones a los pasajeros para su reubicación con la posibilidad de realizar cambios o anulaciones sin coste.