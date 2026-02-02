Adif suprime los trenes entre Madrid y Barcelona de última hora de la tarde para mantenimiento
- Los trenes afectados llegan en el horario nocturno destinado a la revisión de la infraestructura
- Los pasajeros afectados se reubicarán de manera automática
Adif ha solicitado a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Barcelona. La medida pretende proporcionar el tiempo necesario a los profesionales de Adif para realizar las tareas de revisión de las vías. Los trenes afectados llegan a destino dentro de la denominada banda de mantenimiento, el horario nocturno asignado a la revisión y la reparación de la infraestructura.
Esta decisión conlleva la supresión de los trayectos a partir de las 20.27 horas desde el lunes 2 de febrero. En concreto, afectan a los trenes con origen en la estación de Atocha (Madrid) a las 20:27 y 21:07 horas. También supone la interrupción de la salida de Barcelona a las 21.05 horas.
Reubicación automática de los pasajeros
Los pasajeros afectados serán reubicados de manera automática. Renfe ya informa a sus clientes de su nuevo tren, coche y plaza. También ofrece la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a las necesidades.
Además, la venta de billetes de estos trenes suprimidos permanecerá bloqueada de manera temporal. Los trenes utilizados para estas reubicaciones circularán en doble composición con el fin de asegurar que las plazas estén disponibles.
Más incidencias en las vías
Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), los maquinistas han reportado más incidencias en las vías a Adif. Este mayor número de avisos ha obligado a la empresa pública a imponer reducciones temporales de velocidad por seguridad.
Estas restricciones se han traducido en retrasos constantes en la red. Por este motivo, los últimos trenes de cada día llegan a destino de madrugada, ya en el tramo horario que Adif dedica a las labores de mantenimiento.
Estas tareas son imprescindibles para verificar las incidencias reportadas por los maquinistas. Si no se hacen, las limitaciones de velocidad se mantienen, lo que genera nuevos retrasos.