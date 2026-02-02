Adif suprime los trenes entre Madrid y Barcelona de última hora de la tarde para mantenimiento

Adif ha solicitado a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Barcelona. La medida pretende proporcionar el tiempo necesario a los profesionales de Adif para realizar las tareas de revisión de las vías. Los trenes afectados llegan a destino dentro de la denominada banda de mantenimiento, el horario nocturno asignado a la revisión y la reparación de la infraestructura.

Esta decisión conlleva la supresión de los trayectos a partir de las 20.27 horas desde el lunes 2 de febrero. En concreto, afectan a los trenes con origen en la estación de Atocha (Madrid) a las 20:27 y 21:07 horas. También supone la interrupción de la salida de Barcelona a las 21.05 horas.

Reubicación automática de los pasajeros Los pasajeros afectados serán reubicados de manera automática. Renfe ya informa a sus clientes de su nuevo tren, coche y plaza. También ofrece la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a las necesidades. Además, la venta de billetes de estos trenes suprimidos permanecerá bloqueada de manera temporal. Los trenes utilizados para estas reubicaciones circularán en doble composición con el fin de asegurar que las plazas estén disponibles.