Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona alargan su duración 25 minutos y modifican sus horarios
- Adif acuerda con Renfe, Iryo y Ouigo nuevos horarios a partir del 5 de febrero
- Los tiempos de viaje se alargarán unos 25 minutos
Adif ha acordado con Renfe, Iryo y Ouigo nuevos horarios para la ruta de tren Madrid-Barcelona que se aplicarán a partir del próximo jueves 5 de febrero. Además, los tiempos del trayecto de estos trenes se alargarán unos 25 minutos aproximadamente.
Esta medida se ha sumado a otras ya puestas en marcha para facilitar la revisión de las vías del corredor Madrid-Barcelona. El lunes 2 de febrero, Adif ya anunció que suspendía los últimos servicios de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Barcelona.
Los trenes afectados llegaban a destino en la denominada banda de mantenimiento, el horario nocturno reservado las tareas de conservación de la infraestructura.
Sin normalidad en la red ferroviaria
Este martes 3 de febrero los sindicatos ferroviarios y los maquinistas han protestado frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Reclaman al Gobierno cambios inmediatos para mejorar la calidad, a seguridad del servicio y prevenir cualquier tipo de riesgo. Una protesta previa a las tres jornadas de huelga convocadas para los días 9, 10 y 11 febrero.
La circulación ferroviaria sigue sin recuperar la normalidad tras los accidentes de Adamuz y de Gelida. A día 3 de febrero, la línea entre Madrid y Andalucía permanece cortada a la espera de poder restablecer la circulación. El Ministerio de Transportes tiene como objetivo que el servicio se restablezca este sábado si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Las limitaciones de velocidad en las vías han generado multitud de retrasos que han provocado las quejas de los pasajeros.
En Barcelona, el servicio de Rodalies ha quedado suspendido durante cinco minutos en la mañana del martes 3 de febrero. Dos caídas en el Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han provocado esta incidencia que los técnicos han resuelto en unos minutos.
Iryo anuncia nuevos horarios
Empresas como Iryo ya han publicado un plan alternativo de rutas para el corredor Madrid-Barcelona con parada en Zaragoza. Los nuevos horarios, que reemplazan cualquier adaptación previa, entrarán en vigor el jueves 5 de febrero de 2026 y se mantienen hasta el 7 de febrero. Las nuevas rutas pueden consultarse en los canales de venta habituales y en la web de la empresa.
Iryo también suspende dos trayectos. Uno de ellos, con origen Madrid a las 13.37 horas, queda anulado. El otro, con salida desde Barcelona a las 08.45 horas, se suspende hasta nueva fecha. Tanto Iryo como las otras compañías han procedido a la reubicación de los pasajeros, que puede optar a la cancelación del billete con la devolución integra de la cantidad abonada.
Por su parte, la aerolínea Iberia ha limitado los precios en los vuelos entre Madrid y Barcelona. La compañía aplicará un importe máximo de 99 euros en clase turista por trayecto. Quedan exentas las tarifas del Puente Aéreo Flexible y el Puente Aéreo Confort. La medida estará en vigor, por el momento, hasta el próximo 19 de febrero.