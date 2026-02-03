El servicio de Rodalies queda suspendido cinco minutos por una incidencia en el Centro de Control de Adif
- El tráfico ferroviario se ha reestablecido, pero hay retrasos en algunos trenes
- La incidencia se ha producido en la Estación de Francia, según Renfe
El servicio de Rodalies ha quedado de nuevo suspendido este martes al volver a caer el Centro de Control de Adif, pero el servicio se ha recuperado en pocos minutos.
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, asegura que la incidencia ha durado cinco minutos. Ha precisado que, entre las 7:10 y las 7:15 de esta mañana, se ha producido una caía del CTC de Adif en la Estación de Francia, lo que ha obligado a detener la circulación de trenes durante ese tiempo.
"En el momento en el que cae el Centro de Control, por seguridad, los trenes se paran y comienzan a posicionarse en las estaciones. A partir de las 7:15 ha comenzado a recuperarse el sistema y, de forma progresiva y gradual, se irá recuperando el servicio habitual de trenes".
Los técnicos, que han podido recuperar el CTC en cinco minutos, "tienen que analizar las causas para que no se vuelva a producir, porque una incidencia de este tipo afecta al conjunto del sistema de Rodalies que está operando", ha añadido Carmona.
Sin relación con la reconfiguración
Ha subrayado que esta incidencia "no tiene nada que ver con la reconfiguración ferroviaria que tenemos ahora mismo".
"Aun cuando los trenes hayan estado cinco minutos parados, la recuperación es lenta, debes sumar la recuperación progresiva del sistema al restablecimiento paulatino de la red ferroviaria. Volver al tráfico normal no es inmediato, se pueden padecer algunas demoras", ha advertido Carmona, quien ha dicho que "la prioridad ahora es recuperar frecuencias".
La incidencia ha sido comunicada a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones.
El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.