El servicio de Rodalies queda suspendido cinco minutos por una incidencia en el Centro de Control de Adif

El servicio de Rodalies ha quedado de nuevo suspendido este martes al volver a caer el Centro de Control de Adif, pero el servicio se ha recuperado en pocos minutos.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, asegura que la incidencia ha durado cinco minutos. Ha precisado que, entre las 7:10 y las 7:15 de esta mañana, se ha producido una caía del CTC de Adif en la Estación de Francia, lo que ha obligado a detener la circulación de trenes durante ese tiempo.

"En el momento en el que cae el Centro de Control, por seguridad, los trenes se paran y comienzan a posicionarse en las estaciones. A partir de las 7:15 ha comenzado a recuperarse el sistema y, de forma progresiva y gradual, se irá recuperando el servicio habitual de trenes".

Los técnicos, que han podido recuperar el CTC en cinco minutos, "tienen que analizar las causas para que no se vuelva a producir, porque una incidencia de este tipo afecta al conjunto del sistema de Rodalies que está operando", ha añadido Carmona.