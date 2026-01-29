Puente defiende su inversión en Rodalies, aunque reconoce "que no es suficiente" para evitar el caos del servicio

Hasta siete horas se ha extendido, este jueves, la sesión del Senado con la comparecencia del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente. El debate, tras centrarse durante la mañana en la alta velocidad y la tragedia de Adamuz (Córdoba), por la tarde ha versado sobre el reciente caos de Rodalies y el accidente mortal de un maquinista en Gelida (Barcelona).

El ministro ha pedido disculpas a quienes están sufriendo las incidencias del servicio de Rodalies. "Somos plenamente conscientes (...) es un servicio pésimo", al tiempo que ha explicado que es necesario señalar "de dónde venimos": "Invertimos mucho, pero es evidente que no es suficiente". Puente ha lamentado que el mal funcionamiento de los cercanías catalanes va a continuar porque se trata de "una red antigua y sobrecargada". "Antes no había previsión de mejora, pero eso ha cambiado". El titular de Transportes ha puesto en valor que su ministerio está haciendo un esfuerzo en inversiones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Asimismo, Puente ha asegurado que "uno de cada dos euros que el ministerio invierte en Cataluña es para Rodalies". Las cifras que Puente ha subrayado son las siguientes: "La inversión ferroviaria en 2025 supuso el 70% de toda la inversión del ministerio de Transportes". Y ha añadido que "el 80% de toda la inversión ferroviaria se destina a Rodalies".

Puente ha culpado a los anteriores gobiernos del Partido Popular -de Mariano Rajoy y de José María Aznar- de ser responsables de "la dejadez" de los Rodalies por "falta de voluntad política". Además, ha apuntado que los populares dejaron el Plan Rodalies 2008-2015 abandonado: "Nunca más se supo". En la sucesión de datos que ha ofrecido también ha apuntado que todos los trenes que hay en Cataluña han sido licitados, comprados y puestos en funcionamiento por gobiernos socialistas. "198 frente a cero del PP", ha incidido.

También, el político socialista ha mantenido que para su ministerio Rodalies es "una prioridad". Y ha hecho hincapié en los 1.700 millones adicionales que el Gobierno invertirá con lo que la suma total subirá hasta los 8.000 millones de euros".

01.17 min Puente defiende en el Senado el mantenimiento de la alta velocidad

La meteorología "tuvo que ver" El ministro ha reflexionado sobre las circunstancias que dieron lugar al accidente mortal de Gelida (Barcelona). "En ningún caso, responde a ninguna acción concreta de Adif o Renfe en Cataluña", ha apuntado señalando a "la cuestión climatológica" que provocó el desprendimiento del muro con el que chocó el tren en la tarde del 20 de enero. Ha aseverado que la borrasca 'Harry' produjo una "saturación hídrica" en el suelo tras varias semanas de "lluvias prolongadas". Incluso, ha destacado que han sido más de 50 los desprendimientos en la red en los últimos días. El tiempo hoy 29 de enero en España: la borrasca Kristin deja paso a un día de tiempo variable El titular de Transportes ha recordado que el muro en cuestión es de titularidad de la Dirección General de Carreteras desde el año 2021 y que cumplía con todas las revisiones pertinentes. Óscar Puente ha querido dejar claro, además, que "entiende" el estado anímico de los maquinistas en los días posteriores tras perder a un compañero, aunque no comparte que sean de "utilidad" las huelgas que plantean. La explicación de la climatología no ha convencido a ERC. La senadora Sara Bailac ha acusado a Puente de "falta de liderazgo" y de haber dejado "tirados a los catalanes en medio de la descoordinación". "No nos digan que la culpa es de la lluvia", ha reprochado Bailac mientras apunta que el ministro "no ha estado a la altura": "Por eso pedimos dimisiones", ha enfatizado la senadora.

Peticiones de dimisión al ministro El Partido Popular, UPN, Vox y Junts que han pedido la dimisión del ministro Puente en todas sus intervenciones. Algo que el titular de Transportes ha rechazado con frases como esta: "lo que ustedes me digan me da igual". Para los populares la salida de Puente es obligatoria tras los recientes accidentes: "No sirven las excusas, ustedes no están a lo importante. Ha llegado el caos mientras ustedes se repartían cargos". El senador del PP Agustín Millán ha señalado a Puente que "nunca debió llegar a ser ministro porque no tiene ética" ni él ni "su puto amo, el cobarde ausente", en referencia a Pedro Sánchez. En ese mismo tono duro, también ha intervenido su compañero en la Cámara Alta, Francisco Bernabé. "Basta ya de decir que la culpa es del PP porque nadie se lo cree", ha defendido. Bernabé ha terminado su intervención dedicando estas palabras a Puente: "Para ser ministro hay que ser moralmente decente y usted no lo es", tras acusarle de "mentiras, insultos y demasiados muertos". El Govern catalán llama a la oposición a un "gran pacto de país" para refundar Rodalies Vox ha puntualizado que le molesta "la presencia" de Puente porque es "intolerable" que no dimita. El senador Ángel Gordillo ha echado la culpa de "los muertos" al ministro: "El responsable es usted y quienes le sostienen"; y se ha preguntado "qué tiene que pasar" para que se marche al tiempo que ha exigido, además, la dimisión del presidente de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Gordillo está convencido de que hay miedo entre los ciudadanos que utilizan los trenes en España: "Son ustedes un peligro para la seguridad". El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha pedido a Puente que se marche por "su responsabilidad" en los accidentes de Adamuz y Gelida: "Ministro, escuche, dimita". Pujol ha hablado de "triunfalismo obsceno del ministro" y le pide que "tome consciencia" de la situación. Ha cargado contra Puente a cuenta de los más de 30 puntos detectados en la red de Rodalies "de altísimo riesgo". "El PSOE gobierna desde hace ocho años", le ha reprochado. También ha repartido culpas con los populares a quienes ha instado a pedir perdón, igual que a los socialistas a quienes ha dicho Pujol que "tratan a los catalanes como animales y ningunean a los usuarios" de Rodalies. Más cerca Más cerca - Las posibles causas del accidente de Adamuz Escuchar audio A las voces para pedir que Puente dé un paso atrás, se ha sumado también la portavoz de UPN en el Senado Mar Caballero que ha pedido al ministro "ponerse en la piel de las familias del maquinista muerto". "Usted habla mucho, pero no cumple sus promesas, ha apuntado Caballero. Más comprensivo -si puede tildarse así- se ha mostrado el portavoz del PNV en el Senado, Igotz López, quien ha aseverado que "los accidentes, a veces, son difíciles de evitar" pero ha aprovechado su tiempo para lanzar este mensaje a PSOE y PP: "La dejación de los sucesivos gobiernos tienen trágicas consecuencias". Y ha vuelto a pedir que más inversiones "adecuadas a los tiempos actuales".