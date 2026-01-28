El Govern catalán llama a la oposición a un "gran pacto de país" para refundar Rodalies

El Govern catalán ha ofrecido un "gran pacto de país" a los distintos grupos políticos en Cataluña para "refundar" el sistema de Rodalies. Lo ha propuesto este miércoles el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, quien ha asumido las funciones del president Salvador Illa en su ausencia por problemas de salud. Mientras tanto, la oposición al completo, salvo Comuns, han pedido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

En una comparecencia ante el pleno del Parlamento, Dalmau ha emplazado a la oposición a actuar "con altura de miras" y "responsabilidad" para "conducir la indignación ciudadana" ante los persistentes fallos del servicio de cercanías "no hacia la frustración o la confrontación, sino hacia la acción y las soluciones". En su opinión, esa frustración no solo "no solucionará" los problemas de Rodalies, sino que "favorecerá el enfado y la antipolítica".

El conseller ha pedido "disculpas" a los ciudadanos después de que todos los grupos de la oposición hayan arremetido con contundencia contra su gestión de la crisis ferroviaria en los últimos días. Tras el accidente en Gelida (Barcelona) que causó la muerte de un maquinista en prácticas al caer un muro sobre el convoy en mitad del temporal, los usuarios se encontraron esta semana también con problemas el día del restablecimiento del servicio por un fallo de software del centro de control de Adif.

La oposición pide la dimisión de Paneque La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha vuelto a pedir la dimisión o la destitución de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y ha señalado también al secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal. Según Sales, Cataluña "ha tocado fondo" y se encuentra en "un colapso nacional gigantesco": "Nos vendieron que su apuesta por la normalidad institucional con Madrid lo arreglaría todo y, en cambio, el país se cae a trozos", ha valorado. Por su parte, el presidente parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha acusado al Govern de "asumir como propias" las decisiones de Adif y Renfe y "proteger a sus compañeros del PSOE", en vez de plantarse desde un inicio. En su opinión, el problema de origen de Rodalies es que se trata de un "modelo político y económico centralista y radial" fruto de una "discriminación consciente, planificada y criminal contra Cataluña". La presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que la crisis ha evidenciado que el servicio de Rodalies está "secuestrado" por Renfe y Adif, mientras que el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha afirmado que el Ejecutivo de Salvador Illa no tiene ninguna "credibilidad" ni genera "confianza" a los usuarios: "El país se cae a trozos y, mientras tanto, ustedes gestionan la miseria". El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, se ha dirigido irónicamente a Dalmau como "Míster Humildad" y ha acusado al Govern de "pura incompetencia": "¿De verdad era necesario que muriera alguien para que se dieran cuenta del desastroso estado de las infraestructuras ferroviarias?", ha preguntado. Finalmente, el portavoz de Vox, Joan Garriga, les ha acusado de "esconder su incompetencia con excusas ideológicas", en lugar de asumir "alguna responsabilidad real".