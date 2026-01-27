El Gobierno y la Generalitat acuerdan doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado doblar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura de Rodalies en los próximos cinco años, con 1.828 millones de euros. Todo ello, dentro del nuevo plan de Rodalies para el periodo 2026-2030 que han anunciado ambas administraciones este martes.

En la presentación de la revisión del plan inversor de Rodalies para los próximos años, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, han anunciado que, en total, entre 2020 y 2030 se invertirán 8.037 millones de euros en Rodalies. De esta forma, tras la actualización del plan, se incrementa el volumen de inversión en 1.691 millones de euros, lo que equivale a una subida del 21%. Esto es algo que ya había avanzado este martes el portavoz de ERC, Isaac Albert, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Tras la revisión del plan, se mantienen los seis programas actuales y se añade otro de vías de estacionamiento y talleres, ya que se han comprado trenes nuevos que tienen que se tienen que estacionar y mantener. El programa que más crece es el de reposición de activos, que incluye tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. El plan pone el foco en varios aspectos, entre ellos, mejorar la fiabilidad de la infraestructura, la calidad del servicio y la capacidad del sistema.

Aumentar la fiabilidad de la infraestructura y mejorar la información en tiempo real En total, recoge 287 nuevas actuaciones dirigidas a mantener la infraestructura en condiciones óptimas. Estas actuaciones abarcan elementos infraestructurales (túneles, vías, trincheras, puentes, viaductos, terraplenes y taludes), y también de los sistemas de seguridad, telecomunicaciones y energía. Para el período 2026-30 se prevé una inversión de 1.340 millones de euros y, para el conjunto del plan de 2020-2030, la cifra total destinada a la reposición de activos es de 2.243 millones de euros. También contiene actuaciones dirigidas a mejorar a información en tiempo real de las incidencias y accesibilidad del servicio, y también para consolidar la transformación digital iniciada en el periodo de 2020-2025. Para los próximos cuatro años, estima una inversión de 25 millones de euros, y para el periodo de 2020-2030 la cifra total destinada al plan de atención al cliente será de 61 millones.