El Gobierno fija una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El Gobierno ha establecido una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas que, en conjunto, supondrán 20 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes, Oscar Puente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Puente ha avanzado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes. De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, ha explicado que en el caso de un fallecido, la cuantía que recibirán sus familiares será de algo más de 210.000 euros, de los cuales 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.

En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.

El ministro ha especificado que las cantidades se abonarán en un único pago y estarán exentas de tributación. Según ha señalado, este real decreto es un "compromiso con las 46 personas fallecidas, las 164 heridos, con sus familias y con el conjunto de la ciudadanía".

"No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización", ha dicho.