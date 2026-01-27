El Gobierno fija una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida
- Forman parte parte las ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas que, en conjunto, supondrán 20 millones de euros
El Gobierno ha establecido una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas que, en conjunto, supondrán 20 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes, Oscar Puente.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Puente ha avanzado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes. De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, ha explicado que en el caso de un fallecido, la cuantía que recibirán sus familiares será de algo más de 210.000 euros, de los cuales 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.
En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.
El ministro ha especificado que las cantidades se abonarán en un único pago y estarán exentas de tributación. Según ha señalado, este real decreto es un "compromiso con las 46 personas fallecidas, las 164 heridos, con sus familias y con el conjunto de la ciudadanía".
"No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización", ha dicho.
"Sorpresa" de Puente por las declaraciones del presidente de la CIAF
Puente ha comparecido ante los medios de comunicación un día después de hacerse público que la principal hipótesis con la que trabaja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es que el desencadenante de la tragedia ferroviaria de Adamuz fue la rotura de una soldadura que unía dos carriles. El ministro ha manifestado su "sorpresa" por las declaraciones del presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, quien aseguró que pedirán explicaciones sobre las razones por las que se renovaron parcialmente las vías de la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad.
Desde que se produjo el siniestro, Óscar Puente ha defendido en repetidas ocasiones que la vía colapsada había pasado todas las revisiones pertinentes, incluso por encima de las recomendadas. El ministro ha mantenido que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ha sido objeto de una renovación integral a lo largo de todo su recorrido, aunque después ha precisado que esa actuación no implicó la sustitución de todos y cada uno de sus componentes, sino una revisión completa de la infraestructura, en la que se reemplazaron únicamente aquellos elementos que, desde el punto de vista técnico, se consideró necesario renovar, por lo que aún existen tramos de vía correspondientes a la infraestructura original, al haberse estimado que su sustitución no era imprescindible.
Sin embargo, el propio Ignacio Barrón contradecía este lunes las palabras del ministro. Según se desprendía de las declaraciones del presidente de la CIAF, esta comisión preguntará a Adif por qué se renovó la línea Madrid-Sevilla "en unos tramos sí y en otros no". "Todos creíamos que se había hecho una renovación integral", aseguraba Barrón.
"No voy a entrar en ningún debate público con el presidente de la CIAF sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar", ha valorado Óscar Puente. "En cualquier caso, sobre la renovación integral de la línea Madrid-Sevilla no es que lo diga yo, es que lo dice el portal de contratación del propio Adif (…) Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido o el alcance de la renovación a mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente, y más para los expertos ferroviarios", ha sostenido.
"Para saber lo que se ha hecho en esa línea, basta con entrar en el portal de contratación de Adif y verán en qué ha consistido. Si no me fallan los datos, ha habido 88 procesos de contratación dentro del proyecto de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, que se llama así, no lo digo yo, lo dicen los expertos ferroviarios, porque se renueva la línea de extremo a extremo. ¿Quiere decir que se sustituyen en esa renovación todos los elementos integrantes de la vía? No. Del mismo modo que cuando uno afronta una renovación integral de su casa, no tira los muros, las columnas, e incluso conserva las ventanas, depende del estado en el que se encuentren", ha comparado.