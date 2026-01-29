Funeral en Huelva por las víctimas del accidente de tren en Adamuz, en directo: los reyes asisten a la misa

El pabellón Carolina Marín de Huelva alberga este jueves una misa en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). El acto será oficiado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y contará con la presencia de los reyes, que encabezarán una delegación de autoridades integrada, además, por representantes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

La misa iba a celebrarse inicialmente en la catedral, pero se modificó la ubicación para ampliar el aforo hasta las 5.000 personas. Está previsto que asistan más de 300 familiares de parte de las 45 personas fallecidas en el accidente del 18 de enero. Ese día un tren Iryo descarriló cuando cubría la ruta entre Málaga y Madrid, y provocó a su vez la salida de la vía de un segundo convoy, un Alvia de Renfe, que tenía precisamente la ciudad de Huelva como destino.

Las víctimas ocupan un lugar preferente en la pista central del pabellón. El Arzobispado quiere, además, rendir homenaje a todos los profesionales que intervinieron en las labores de rescate y asistencia en los instantes y días posteriores al siniestro.

Al margen de las misas organizadas estos días en distintas ciudades —el miércoles tuvo lugar otra en Sevilla y este mismo jueves se ha convocado una misa funeral en Madrid—, sigue pendiente el homenaje de Estado que el Gobierno y la Junta de Andalucía pactaron celebrar inicialmente el pasado sábado también en Huelva y que quedó aplazado sine die ante la imposibilidad de parte de las víctimas para acudir.