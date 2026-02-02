Retrasos de trenes y servicios alternativos de autobús en otro lunes sin normalidad en el servicio de Rodalies

Cataluña han amanecido este lunes con retrasos en el servicio de trenes de Rodalies mientras siguen operando varios servicios alternativos de autobús. Se suma así otra jornada de incidencias en los transportes de esta comunidad, donde no han recuperado la normalidad previa al accidente de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero.

Renfe no comunicó hasta última hora de este domingo en qué líneas se iba a recuperar el servicio y, finalmente, este lunes solo se ha restaurado la circulación ferroviaria de la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona), todo ello mientras se mantienen una decena de tramos de la red con servicio alternativo de autobús. El Govern confiaba que este lunes se recuperaría la normalidad previa al accidente del 20 de enero, en el que falleció un maquinista y 37 personas resultaron heridas.

Sin embargo, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha querido ser cauto y este lunes no ha adelantado previsiones, por lo que ha asegurado que se irán comunicando los tramos cerrados que pueden reabrirse cuando sea factible. "Queremos dar certezas y, en estos momentos, la certeza es que se está garantizando la movilidad de todos los viajeros que quieren utilizar Rodalies bien en modo ferroviario, bien con servicios alternativos por carretera", ha indicado el portavoz de Renfe, compañía que ofrece un refuerzo de 150 autobuses para este lunes.

Retrasos en la alta velocidad Solo en Cataluña hay una previsión de más de 170 puntos en la red en la que los maquinistas deben reducir la velocidad por diferentes motivos, lo que está comportando demoras en todos los servicios, incluido la alta velocidad, que ha reconfigurado su oferta para adaptarse a la situación, ha dicho Carmona. En la Estación de Sants, la más grande de Cataluña, son diversos los trenes entre Madrid y Barcelona que acumulan retrasos de más de una hora y también se han cancelado algunos servicios. A pesar de estos tramos cortados y la reducción de la velocidad en diversas líneas ferroviarias por la treintena de trabajos en la infraestructura que Adif aún tiene en marcha en la red catalana, en Sants se respira este lunes un ambiente de cierta normalidad, ya que ya hace dos semanas que los usuarios viven esta situación. Los viajeros han señalado que los trenes circulan y pueden llegar a sus destinos sin tantos problemas como la semana pasada. En la estación de Martorell (Barcelona), cerca de Gelida, este lunes hay cierta incertidumbre, ya que el servicio de Rodalies sigue presentando irregularidades, sobre todo en la línea R4, que es la más afectada tras el accidente ferroviario del pasado 20 de enero. Allí, Pol, uno de sus usuarios, ha destacado que el trayecto entre esta población y la capital catalana (dirección Terrassa) se ha producido "con cierta normalidad, aunque todavía hay muchos retrasos por solucionar".