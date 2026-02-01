Rodalies no recuperará la normalidad este lunes y habrá servicio alternativo de autobuses en una decena de tramos

El servicio de Rodalies no recuperará la normalidad este lunes, pues habrá aún autobuses para cubrir una decena de tramos de vía que siguen sin estar operativos, mientras Adif trabaja en 31 puntos de la red para hacer reparaciones de urgencia.

Si bien el Govern había previsto que este lunes se recuperaría el servicio previo al accidente de tren de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, Renfe ha informado este domingo de que aún habrá 11 tramos de Rodalies y Regionales con servicio alternativo por carretera, aunque dos de ellos son de obras previas a la crisis de movilidad de estas dos últimas semanas.

En un comunicado que ha llegado pasadas las 21 horas, Renfe ha garantizado la movilidad en todas las líneas, bien sea por tren o por carretera, gracias a un refuerzo de más de 150 autobuses.

Sin embargo, solo se recupera la circulación ferroviaria de la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona), mientras persisten una decena de tramos cortados en otras líneas.

Tramos donde habrá servicio de autobús alternativo Según Renfe, por las actuaciones de emergencia de estos días habrá servicio alternativo de bus en la R1 entre Blanes y Maçanet Massanes; en la R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central, y entre Terrassa Nord y Manresa; y en la R8 entre Martorell y Mollet Sant Fost. Mapa de servicios alternativos por carretera en Rodalies RENFE RENFE También en la RL4 entre Cervera y Manresa; en la R13 entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14 entre Vinaixa y Reus; en la R15 entre Reus y Riba-roja d’Ebre; y en la RT1 entre Reus y La Plana Picamoixons. Además, hay dos servicios cortados por obras previas a la crisis de movilidad: R3 entre Fabra i Puig de Barcelona y Puigcerdà, y la R7 por las obras programadas en Montcada Bifurcació. Renfe ha asegurado que dispone de trenes en reserva que puede utilizar siempre que sea necesario para dar una respuesta rápida en caso de eventuales incidencias. Como refuerzo de la oferta habitual, se mantienen nuevos servicios especiales gratuitos de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida, con cuatro servicios adicionales.

Lejos de lo que esperaba el Govern La oferta para este lunes queda lejos de lo que esperaba el Govern, que confiaba que se podría recuperar al menos una gran parte de la movilidad que quedó mermada por las consecuencias del accidente de Gelida del pasado 20 de enero. Este accidente y las protestas de los maquinistas propició un proceso de inspecciones y reparaciones por parte de técnicos de Adif que aún no ha finalizado. Estos trabajos han obligado a cortar tramos de la red y, donde sí circulan los trenes, a reducir la velocidad en hasta 179 puntos de la red ferroviaria catalana, lo que se traduce en demoras en el servicio.