Renfe retrasa la compra de 30 trenes de alta velocidad tras el accidente de Adamuz
- La compañía ha asegurado que el aplazamiento es temporal
- Quiere priorizar la recuperación del servicio y la atención a los familiares de las víctimas
Los planes de expansión de la alta velocidad en España quedan en suspenso hasta nueva fecha. Renfe ha anunciado que aplazará la adquisición de 30 trenes de alta velocidad tras el accidente de Adamuz. La operadora ferroviaria ha explicado que se centrará en restablecer la circulación y atender a los familiares de las víctimas.
La compra estaba planeada para este año. Ya en diciembre de 2025, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitó al fabricante chino Changchun Railway Vehicle, filial de CRRC. Este último grupo es el mayor productor de material rodante del mundo, lo que incluye trenes capaces de alcanzar los 350 km/h, metros, locomotoras y vagones.
El Gobierno ha explorado en los últimos meses varias alternativas para renovar y ampliar la flota en España. Por este motivo, Puente ha visitado también la fábrica de Siemens en Alemania o Hitachi en Italia. En el país transalpino se construyen los trenes de alta velocidad que utiliza Iryo en España y Renfe valora incorporarlos en su oferta.
Renfe releva a su directora de innovación
Además, la empresa pública ha anunciado el cese de Sonia Araujo al frente de la Dirección General de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital. El relevo coincide con el caos en Rodalies de Cataluña, con varios días de paralización del servicio.