Renfe retrasa la compra de 30 trenes de alta velocidad tras el accidente de Adamuz

Los planes de expansión de la alta velocidad en España quedan en suspenso hasta nueva fecha. Renfe ha anunciado que aplazará la adquisición de 30 trenes de alta velocidad tras el accidente de Adamuz. La operadora ferroviaria ha explicado que se centrará en restablecer la circulación y atender a los familiares de las víctimas.

La compra estaba planeada para este año. Ya en diciembre de 2025, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitó al fabricante chino Changchun Railway Vehicle, filial de CRRC. Este último grupo es el mayor productor de material rodante del mundo, lo que incluye trenes capaces de alcanzar los 350 km/h, metros, locomotoras y vagones.

El Gobierno ha explorado en los últimos meses varias alternativas para renovar y ampliar la flota en España. Por este motivo, Puente ha visitado también la fábrica de Siemens en Alemania o Hitachi en Italia. En el país transalpino se construyen los trenes de alta velocidad que utiliza Iryo en España y Renfe valora incorporarlos en su oferta.