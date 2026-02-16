Sílvia Fernández i Pere Barri conversen sobre el poder de curar, a 'Gent amb talent'
- Els dos experts aposten per una medicina més humanitzada, que reivindica la centralitat del pacient i el paper imprescindible de l'acompanyament emocional
'Gent amb talent' és un punt de trobada per al diàleg i la reflexió de La 2Cat en col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona. Dirigit per Quique Quera vol fomentar l'intercanvi de coneixements i obrir noves perspectives sobre els grans desafiaments d'avui en dia.
Aquesta setmana a 'Gent amb talent', l'educadora social i impulsora de la Fundación Arte Paliativo, Sílvia Fernández Cadevall, i el ginecòleg Pere Barri, director de Dexeus Mujer, mantenen una conversa íntima sobre la vessant més humana i emocional de la medicina.
El programa s'endinsa en una conversa sobre la importància de curar, que parteix des de l'àmbit sanitari, per plantejar qüestions com: cal humanitzar la medicina? Es perd, a vegades, la sensibilitat humana en el món sanitari? Quin paper té l'acompanyament psicològic en el tractament mèdic? Com es pot afrontar una malaltia incurable? I la mort pròpia o la d'un familiar?
Per explorar aquests temes, 'Gent amb talent' presenta una conversa entre l'educadora social Sílvia Fernández Cadevall i el ginecòleg Pere Barri. Fernández Cadevall és la impulsora de la Fundación Arte Paliativo, que busca millorar el benestar emocional, espiritual i social de les persones que pateixen alguna malaltia a través de l'art,. D'altra banda, Barri és especialista en Obstetrícia i Ginecologia i director de Dexeus Mujer. Des de l'any 2008 lidera un programa pioner i gratuït de reconstrucció genital que ha atès més d'un centenar de víctimes de l'ablació.
Fernández Cadevall i Barri aborden la dimensió física i psicològica de 'curar'. Els dos experts aposten per una medicina més humanitzada, que reivindica la centralitat del pacient i el paper imprescindible de l'acompanyament emocional. Conversen sobre curar, a través de l'art, quan la recuperació física no és possible i com pal·liar el patiment de les persones quan emmalalteixen. Es tracta d'una reflexió sobre el veritable significat de 'curar' quan la vida s'apaga o quan el cos es veu irremeiablement afectat.