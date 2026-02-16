Girona - Barcelona, en directo el partido de la jornada 24 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre el Girona FC y el FC Barcelona de la jornada 24 de LaLiga EA Sports, que se disputa este lunes en el Estadio de Montilivi a partir de las 21:00 horas. El duelo regional de la jornada te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

El Girona FC sale con los siguientes once jugadores: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Rincón; Witsel, Lemar, Iván Martín; Tsygankov, Bryan Gil y Vanat.

El FC Barcelona apuesta por la siguiente alineación: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Dani Olmo, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.

En directo, Girona vs Barcelona | La Liga