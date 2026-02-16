Girona - Barcelona, en directo el partido de la jornada 24 de Liga
- Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro de Montilivi a partir de las 21:00 horas
Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre el Girona FC y el FC Barcelona de la jornada 24 de LaLiga EA Sports, que se disputa este lunes en el Estadio de Montilivi a partir de las 21:00 horas. El duelo regional de la jornada te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.
El Girona FC sale con los siguientes once jugadores: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Rincón; Witsel, Lemar, Iván Martín; Tsygankov, Bryan Gil y Vanat.
El FC Barcelona apuesta por la siguiente alineación: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Dani Olmo, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.
En directo, Girona vs Barcelona | La Liga
La previa
El Barça visita Girona para recuperar el liderato en su pugna habitual de las últimas semanas con el Real Madrid. Dada la corta trayectoria del conjunto gironí en la máxima categoría, el balance entre ambos se puede resumir rápidamente. Tan sólo dos victorias y dos empates en 11 encuentros son la máxima renta que ha obtenido el modesto club catalán frente al transatlántico culé. Esas dos victorias llegaron además en la misma temporada, la 2023-2024, en la que el cuadro dirigido por Míchel Sánchez logró su mejor clasificación histórica que le valió para disputar la siguiente Champions League. En ambos encuentros el resultado fue de cuatro goles a favor del Girona y dos a favor del Barcelona, histórico en uno y otro campo.
Ahora las tornas son muy distintas para los de Míchel, que están en el duodécimo lugar en la tabla, más cerca de la lucha por la permanencia que por jugar en Europa la temporada que viene. En la siguiente temporada a las victorias del Girona, el Barça se vengó con sendos 4-1 a su favor, ya con Hansi Flick en el banquillo en lugar de Xavi Hernández. En la presente, el resultado en el Camp Nou fue más ajustado, de 2-1, con un gol de Ronald Araújo en el tiempo añadido cuando el Girona saboreaba su tercer empate en la historia de los duelos directos; los dos anteriores también fueron en feudo culé. Se perderá la revancha ante su exequipo el meta alemán Ter Stegen, lesionado en el muslo, junto a otras bajas como Donny Van de Beek, Álex Moreno, Ounahi y Portu. Flick tiene aún las bajas de Pedri, Gavi y Christensen, más las dudas de Raphinha y Rashford.