Immigració, Rodalies i sanitat pública: l'entrevista a Salvador Illa al 'Pla seqüència' en 5 frases
- Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, torna al Palau de la Generalitat després de 30 dies ingressat per osteomielitis púbica
- Nina, cantant: "No és que tingui mala bava... A mi m'agraden les coses ben fetes"
Després de 30 dies de baixa mèdica per una osteomielitis púbica, el president de la Generalitat, Salvador Illa, rep l’equip de Pla seqüència en el seu primer dia de feina després d’unes setmanes especialment complicades a Catalunya.
Al costat de Jordi Basté, el president Illa reflexiona sobre l’actualitat política i social durant la seva absència: marcada per l’accident de tren mortal a Gelida, vagues de maquinistes, metges, mestres i pagesos i un temporal meteorològic que va posar en alerta tot Catalunya. També fa d’amfitrió del Palau de la Generalitat i mostra parts inèdites i poc conegudes pels catalans d’aquest edifici que és la seu del govern de Catalunya des del segle XV. Durant la conversa, Illa també mostra el seu vessant més personal, que sempre ha mantingut allunyat de l'exposició pública.
Sanitat pública: "No vaig passar per davant de la resta de pacients"
El president Salvador Illa obre la conversa amb un agraïment explícit al sistema de salut públic que l’ha atès durant la seva recent baixa mèdica, destacant la tasca dels serveis d’emergència, els professionals sanitaris, les unitats de cures intensives i també el personal de suport i neteja. Ha estat ingressat a l’Hospital Vall d'Hebron, el que li quedava més a prop en el moment de l’inici del dolor per l'osteomielitis púbica.
Illa també aprofita per contestar a les paraules de Sílvia Orriols, líder d’Aliança Catalana, que va fer un tweet denunciant el suposat tracte de favor que hauria rebut el socialista a l’hospital. El president afirma que no va "passar per davant de la resta de pacients", i que va rebre “el tractament que tindria qualsevol persona que anés a un hospital de la sanitat pública, que és un servei excel·lent”.
Rodalies: "És una de les obsessions del meu govern"
El president admet que la situació de Rodalies és un dels grans reptes de la legislatura, agreujat per incidències meteorològiques, accidents i l’estat fràgil de la xarxa. Illa assegura que el Govern hi està abocat: "Rodalies és una de les obsessions del meu govern. No demà, no demà passat, però ho solucionarem".
La millora implica fer inversions mentre el servei continua operatiu, la incorporació de nous trens i el desplegament progressiu de l’empresa Rodalies.cat, en un procés que defineix com “un moment de transició” que es vol accelerar. Assegura que aquest “és el camí, però no serà senzill” i que “intentarem accelerar-ho".
Immigració: "Regular la gent que pugui venir”
El president de la Generalitat aplaudeix la mesura del govern d’Espanya que contempla regularitzar 500.000 immigrants a mitjà termini. Sosté que se’ls ha de poder “reconèixer, per dignitat”, perquè aquestes persones puguin “incorporar-se i fer feines que fan falta”. En matèria d'immigració, Illa subratlla la importància de la integració, a més de l'acollida: "Acollir i integrar aquestes persones en la nostra cultura, no només no posa en dubte la nostra identitat, sinó que l'enriqueix."
Sobre l’arribada de persones nouvingudes, Illa explica que la regularització està pensada per a aquells que puguin demostrar que fa un temps que són a Catalunya. Afegeix que, com a govern, intentaran “regular la gent que pugui venir”, però fa especial èmfasi en aquells que ja són aquí: “Els estudis que s’han fet de decisions similars que s'han pres en el passat donen com a resultat que han estat mesures positives i que no han generat un efecte crida”.
El president també respon les preguntes del presentador sobre el debat de la prohibició del burca i el nicab després de la proposta de Vox al Congrés dels Diputats. Els drets de les dones, diu, en aquest sentit, "s'han de preservar", tot i que, especifica, s'ha de veure la constitucionalitat d'aquestes mesures. Defensa que hi ha una manera de fer "reconeguda i emparada pels nostres marcs de convivència" que s'ha de respectar. D'altra banda, també, advoca per tenir en compte que les persones afectades venen d'unes cultures concretes i que "hem de donar un temps perquè puguin adaptar-se".
Extrema dreta: “Una cosa és dir el que la gent vol sentir i l’altra és governar”
Respecte a l’extrema dreta al món, el president insisteix en el fet que la manera d’afrontar-la és “desmuntant sistemàticament els discursos de desinformació” i alhora mostra convenciment de què la majoria dels catalans no estan “en aquestes posicions”. Illa ressalta, també, la necessitat de fer veure els efectes d’un govern d’extrema dreta: “Una cosa és dir el que la gent vol sentir i l’altra és governar”. Illa utilitza l’exemple dels Estats Units, on el govern de Donald Trump, afirma, està “retallant drets a persones”.
Durant la conversa amb Jordi Basté, el president Illa també destaca que està molt agraït per tots els missatges de suport que ha rebut durant la seva estada a l'hospital. Explica que va rebre missatges de totes les formacions polítiques, excepte d'una: el partit d'extrema dreta Aliança Catalana.
Mandat: "La meva voluntat és fer una altra legislatura"
Salvador Illa i Jordi Basté acaben la conversa al terrat de la Generalitat de Catalunya, que ofereix vistes a tota la ciutat. Quan el presentador aprofita per preguntar sobre el futur del país, la resposta del president és clara: "Jo veig bé el futur de Catalunya. És una època de canvis importants." El president creu que aquests canvis s’han de veure amb esperança perquè generen oportunitats que "hem de saber aprofitar". A més, destaca la seva voluntat per acabar la present legislatura i, si els catalans i catalanes volen, intentar "fer-ne una altra".