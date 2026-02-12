Nina, cantant: "No és que tingui mala bava... A mi m’agraden les coses ben fetes"
Pla seqüència
- La cantant i intèrpret Nina parla sobre la imatge que tenia com a directora de l’acadèmia d’Operación Triunfo
És ben sabut que l’arribada d'Operación Triunfo el 2001 va representar un gir en la història de la televisió. El programa va batre rècords històrics d’audiència, amb 12,8 milions d’espectadors mirant la primera final. Durant les tres primeres temporades, Nina era la directora de l’acadèmia. La cantant es va fer famosa durant la seva trajectòria a OT per la seva fermesa a l’hora de liderar la part formativa del concurs. "Tinc mala bava. Bé, no és ben bé mala bava... A mi m’agraden les coses ben fetes", comenta al programa Pla seqüència.
La falsa visita de Madonna
La cantant explica al programa presentat per Jordi Basté que la seva manera d'actuar forma part de l'amor que té cap a la seva feina, perquè no sap fer les coses d’una altra manera: "Puc entrar en un teatre a les vuit del matí i sortir a les dues de la matinada, encara que al contracte digui que assajaré sis hores." Afegeix que sempre rema a favor de l’espectacle. Segons ella, doncs, no es tracta de “mala bava”, sinó que té caràcter.
“"A mi em cau el focus i m’obre el cap, i jo continuaré la funció" “
Nina recorda, especialment, una anècdota de quan interpretava al personatge de Donna Sheridan al musical Mamma Mia, al teatre Lope de Vega de Madrid. El programa Inocente, inocente li va fer creure que Madonna assistiria a l’espectacle i que, en conseqüència, s’havien de fer unes modificacions. L’actriu estava molt lluny d’emocionar-se, i no entenia com l'artista nord-americana era capaç de posar en risc l'èxit del show si es dedicava al mateix ofici. Per a Nina, una funció mai es pot cancel·lar: "A mi em cau el focus i m’obre el cap, i jo continuaré la funció".
La Nina d’OT
D’aquella primera edició d’OT l’any 2001 en van sortir concursants que han pogut mantenir una llarga carrera musical: David Bisbal, David Bustamante, Rosa López, Chenoa... Tots ells són figures consolidades que, llavors, eren joves. Arran de la mort d’Àlex Casademunt, un dels participants, en un accident de trànsit l’any 2021, els exalumnes de l'acadèmia i la llavors directora van parlar molt. Nina afirma que avui, de fet, “té contacte amb tots”, però que intenta no ser invasiva. Parla sobretot amb Chenoa i, últimament, més amb Bisbal, però no li agrada “emprenyar”.
“ "Tenia una colla d’energúmens de 16, o 18 o 20 anys que només estaven per jugar i fer el burro, i jo m’havia de posar ferma"“
Mentre es rodava el programa, la cantant havia de preparar una gala de 12 cançons en una setmana. Des de llavors que manté la filosofia de prioritzar la feina: “Tenia una colla d’energúmens de 16, o 18 o 20 anys que només estaven per jugar i fer el burro, i jo m’havia de posar ferma”. Un cop acabada aquella primera edició, Nina va “respirar”. Havia passat, pràcticament, cinc mesos dormint dins l'acadèmia. Toni Cruz, co-creador del format, fins i tot li havia preparat una habitació a l'acadèmia.
Des del seu pas per Operación Triunfo, Nina no s’ha aturat. Segons ella mateixa, ha participat en més de 2000 funcions de Mamma Mia, cosa que la converteix en la intèrpret del personatge de Donna que n'ha fet més en tot el món. També ha actuat a la sèrie Mariliendre i va tornar part d'OT l'any 2020, però aquella vegada com a jurat del nou format.