Toni Clapés, locutor: "He anat al psicòleg pel síndrome de l'impostor"
Pla Seqüència
- Toni Clapés, presentador de ràdio, ha afrontat èpoques d'inseguretat durant la seva trajectòria
- L'actriu Sílvia Abril es va canviar el cognom: així es deia abans
Fa 28 anys que Toni Clapés s’asseu fidelment a l’estudi, cada tarda de dilluns a divendres, per capitanejar el programa Versió RAC 1. 28 anys en emissió, 26 encapçalant els rànquings d’audiència a la franja de tarda i, l’any passat, el Premi Ondas al millor programa de ràdio. Els números avalen el lideratge consolidat del locutor. Però Clapés, que des del principi n’ha estat el presentador, no sempre s’ha sentit la persona idònia per la feina. "Tinc síndrome de l’impostor. He anat al psicòleg, per això", assegura al programa Pla seqüència.
“En aquell moment pensava: "Qui soc jo per entrevistar José Sacristán?"“
El comunicador mai ha tingut problemes a parlar de la seva salut mental. Durant una època ho va passar força malament. A vegades, explica al seu amic i company d'emissora Jordi Basté, el pànic va comportar que no pogués sortir en antena. Recorda, especialment, una entrevista a l’actor José Sacristán: "En aquell moment, pensava: «Qui soc jo per entrevistar-lo?»". Es va quedar en blanc i va haver de ser la seva companya Marta Cailà qui va entomar l’entrevista.
L'Ondas de veritat
El verdader Ondas, creu Clapés, és el suport de l’audiència al llarg dels anys. El Versió continua creixent i guanyant oients nous. Tot i que les crítiques són inevitables quan es tracta d’un personatge públic, i ell no n’és una excepció, es considera una persona molt afortunada i estimada, perquè l'audiència s'ocupa de recordar-li.
“El dia dels Ondas, un oient em va dir: "Ets l'herència del meu pare"“
Una de les anècdotes que més li ha quedat gravada és la d’un oient que va dir-li que el programa és "l’herència del seu pare". Tots dos escoltaven elVersió junts al cotxe i, després de la mort del seu pare, tot el que li queda és continuar-lo escoltant.
A aquesta història s’hi sumen les de tants altres. La vegada que una dona el va parar just després d’una operació perquè no el volia veure al carrer, sinó escoltar-lo a la ràdio. Alguns oients castellanoparlants li han transmès que han après català a través del programa, cosa que per a Clapés "encara li dona un punt més de valor".
I ara, què?
Després de gairebé tres dècades en antena, Toni Clapés fa servir la metàfora del cub de Rubik: "Tinc la sensació que he fet elVersió un grapat de cops i no sé quina volta donar-li més per sorprendre els oients". Tot i que ha tingut opcions per marxar a una altra emissora o canviar de franja horària, mai no ha acabat tirant endavant, i això, per a ell, ha estat una gran sort. Li ha permès consolidar un projecte que s’ha mantingut durant tants anys i que sent que la gent li ha "retornat amb tanta estima".