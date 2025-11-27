'Cafè d'idees', 'Página Dos', Alejandra Herranz i els informatius de RTVE, recullen els seus Ondas 2025
- 'Cafè d'idees', millor programa de ràdio de proximitat, i 'Página Dos', millor programa d'entreteniment
- Alejandra Herranz, millor comunicadora i els informatius, millor programa d'actualitat per la seva cobertura de la mort del Papa
- També van ser premiats Paco Lobatón i totes les ràdios per la seva cobertura de l'apagada, guardó que per part de RTVE va recollir Adriana Vázquez, directora de Producció i Mitjans
Aquest dimecres es va celebrar la 72a edició dels Premis Ondas, on RTVE va rebre quatre guardons per a Alejandra Herranz, l'especial informatiu de RTVE per la mort i funeral del Papa Francesc, i els programes 'Página Dos' i 'Cafè d'idees'. Així mateix, els Ondas 2025 van premiar a tots els programes especials de ràdio durant l'apagada del 28 d'abril, i al periodista Paco Lobatón per la seva trajectòria.
Tots els guardonats de RTVE van assistir a la gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, juntament amb Marta Ribas, Mariano Muniesa i María Solana, membres del Consell d'Administració de RTVE.
'Cafè d'idees', millor programa de ràdio de proximitat
Gemma Nierga i l'equip de 'Cafè d'idees', que s'emet simultàniament a Ràdio 4, La 2Cat i el Canal 24 horas, van recollir el premi. "Des que ens heu donat l'Ondas us juro que les matinades són diferents, ens aixequem amb un somriure d'orella a orella", va assegurar Gemma Nierga, que va afegir: "Em dirigeixo als periodistes que a la feina han canviat de caps, veuen que hi ha un ambient estrany o pateixen per si es queden sense feina. Aquest Ondas és la prova que es pot tornar a començar i vull felicitar a tots els que ho intenten". A més, va concloure amb un desig: "Jo tinc un somni, que als Ondas d'aquí a un temps els premiats s'anomenin Usman, Salma, Mohamed... perquè això voldrà dir que els que avui volen expulsar-los no han guanyat i que en aquest país els hi hem pogut donar l'oportunitat que mereixen".
'Página Dos', de La 2, millor programa d'entreteniment
Urbana Gil, directora de Cultura i Societat de RTVE, va agrair el reconeixement a 'Página Dos': "Portem 18 anys de feliç matrimoni entre RTVE i 'Página Dos', així que aquesta és una meravellosa manera de renovar els nostres vots". També va recordar "el compromís de Radiotelevisió Espanyola amb la divulgació cultural, feta amb passió, amb estima i amb rigor, com és el cas de 'Página Dos' i el de nombrosos programes que emetem cada dia".
Óscar López, director i presentador, va agrair el premi al jurat, a la productora Goroka, a l'equip i a RTVE "per confiar en nosaltres des d'aquell llunyà 2007 i poder treballar en aquest oasi de la cultura, de les arts i de les ciències que és La 2". Va dedicar el guardó "al periodisme cultural d'aquest país". "Nosaltres som uns privilegiats, però hi ha molts periodistes culturals que estan treballant en una situació molt precària, i cal entendre d'una vegada per totes que la cultura és un bé de primera necessitat". El director de Goroka, Guille Cascante, va explicar que després d'aquests 18 anys, la televisió ha canviat molt, però "La 2 continua sent el far de la cultura televisiva i és una 2 renovada, moderna i atrevida, que parla en català i de la qual estem molt orgullosos de formar-ne part".
Alejandra Herranz, millor comunicadora
La presentadora del Telediario 1 de TVE va recollir el premi i, en el seu discurs, va destacar que "només entenc el periodisme des de l'empatia. Crec de veritat que, només acostant-nos, escoltant, abraçant si cal, serem capaços d'entendre i d'explicar el que passa al món, que no és fàcil". Va remarcar que té la fortuna de treballar "en una de les millors redaccions que hi ha al costat dels immensos professionals de RTVE i dels seus serveis informatius, que cada dia es deixen la pell per fer uns Telediarios al servei dels ciutadans, independents, rigorosos i de qualitat perquè ens creiem la nostra tasca de servei públic".
Cobertura informativa de la mort del Papa
En recollir el premi a millor programa d'actualitat per a l'especial informatiu de RTVE per la mort i funeral del Papa Francesc i del cònsol, la corresponsal a Roma, Begoña Alegría, el va dedicar al treball coral de les dones que ho van fer possible i a l'equip de la corresponsalia. També a la direcció, "per apostar en gran: Les coses o s'expliquen bé o no val la pena, i vau encertar". Finalment, va agrair al jurat "per veure el valor de la televisió pública, per la qual, enmig de les crítiques tant injustes com interessades, molts com jo continuarem deixant-nos la pell".
Maribel Sánchez-Maroto, directora de Continguts Informatius de RTVE, va destacar que "el millor capital que té la radiotelevisió pública és la seva capacitat de reacció i de treballar en equip". "El que està reconeixent el jurat aquesta nit és la voluntat i el compromís diari de moltes dones i homes que creuen que la televisió pública, que no només és necessària sinó que és imprescindible", va afegir. I el director d'Informatius de TVE, Jon Ariztimuño, va reivindicar "aquest moment dels informatius de RTVE, el moment com a cadena, com a marca. Gràcies per estar aquí, gràcies per donar-nos suport". "Podem equivocar-nos, però reivindiquem el dret a lluitar, a arriscar i a competir. El millor que podem fer és una televisió pública rellevant. És el millor llegat per als ciutadans", va concloure.
Paco Lobatón i cobertura radiofònica durant l'apagada
Paco Lobatón, conductor del programa 'Diario de ausencias' de Radio 5 i col·laborador de 'Directo al grano' de La 1, va rebre el Premi Especial, que va agrair "als qui en moments crucials em van donar la mà, Iñaki Gabilondo, María Esperanza Sánchez i Enric Sopena; a la ràdio, el mitjà en el qual vaig néixer, i a la televisió, el mitjà que em va permetre practicar un periodisme útil a la gent". Va dedicar el guardó "als protagonistes dels casos que es van convertir per a mi en causa, la causa de les persones desaparegudes i les seves famílies buscadores a elles i a les víctimes de nadons robats".
Els Ondas 2025 també van premiar col·lectivament a totes les ràdios pels seus programes especials durant l'apagada del 28 d'abril. En nom de RTVE va pujar a l'escenari Adriana Vázquez, directora de Producció i Mitjans de RTVE.