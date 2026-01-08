L'actriu Sílvia Abril abans era Sílvia Fernández: per què es va canviar el cognom?
- La separació dels pares de Sílvia Abril va motivar el canvi d'ordre en els cognoms
- L'actriu explica com s'està recuperant Andreu Buenafuente de l'estrès per excés de càrrega laboral
L'actriu Sílvia Abril va canviar l'ordre dels seus cognoms: quan era petita es deia Sílvia Fernández. Ella mateixa ho ha explicat al programa Pla seqüència, amb Jordi Basté. La també presentadora de La recepta Perduda a La 2Cat, ha recordat la separació dels seus pares, que va motivar també aquest canvi de cognom per posicionar-se "una mica" a favor de la seva mare.
“Som un matriarcat, som dones i molt fortes totes“
Sílvia Abril és la segona de quatre germanes: "Som un matriarcat, som dones i molt fortes totes... Som una pinya. Ens estimem moltíssim i som molt bones germanes". I amb tan sols 18 anys, van veure que alguna cosa no anava bé a casa. "El meu pare era una grandíssima persona, però tenia molts defectes. Els defectes dels homes educats a l'antiga", ha rememorat. Per això, les germanes van acompanyar la seva mare en la decisió de separar-se: "Quan veus que la parella no se sosté, la millor solució és que cadascú faci la seva i no aguantar pels fills; ni l'un ni l'altre."
Més tard, les quatre germanes van canviar el cognom patern pel matern. "Ens estimava molt, i li va fer molt de mal, això", ha comentat Sílvia Abril tot recordant la reacció del seu pare.
Una família treballadora
El pare treballava a la indústria metal·lúrgica i, la mare, al tèxtil de Mataró. "Era filla de família obrera i no hi havia massa temps per criar, per educar", ha relatat Sílvia Abril. "Per tant, jo podia fer la gamberra tot el que volia", ha assegurat. I això també va ser la llavor del que acabaria passant més endavant.
“Era d'aquelles repel·lents que estudiava el dia abans i s'ho treia“
L'actriu va anar a una escola de monges "perquè era el concepte que els meus pares treballaven per pagar-nos bones escoles". Malgrat l'esforç econòmic dels progenitors, a l'humorista no li agradava estudiar. "Era d'aquelles repel·lents que estudiava el dia abans i s'ho treia", ha confessat Abril a Pla seqüència.
Va estudiar Dret a la universitat
Una dada biogràfica curiosa i poc coneguda de Sílvia Abril és que va estudiar Dret durant quatre anys a la universitat. Això sí, mai va acabar la carrera: va decidir apostar per les arts escèniques, desafiant també el consell dels pares. Ells volien que compaginés totes dues activitats: la universitat entre setmana i el teatre els caps de setmana. "I jo vaig dir «no, és que no enteneu res»", ha rememorat l'actriu.
Aquesta decisió difícil va estar motivada per una professora de l'aula de teatre de Mataró: "Vaig tenir una professora que sempre dic que és la que em va fer girar el cervell: em va descobrir que això és una professió." A partir d'aquest punt d'inflexió, Abril es va preparar d'amagat les proves per entrar a l'Institut del Teatre de Barcelona. El que ve a continuació ja forma part de la història del teatre, el cinema i la televisió del nostre país.