Andreu Buenafuente y Silvia Abril nos han conquistado a todos con su cómica y entrañable relación. Comparten el amor y el humor pero, ¿cómo surgió la relación entre el presentador y ‘La Niña de Shrek’? Andreu se lo ha desvelado a Carlos del Amor en la que podría ser una de sus entrevistas más personales, en La Matemática del Espejo: “Trabajaba en mi productora y yo pensaba, esta tía es diferente”.

Silvia Abril como 'La niña de Shrek' junto a Andreu Buenafuente GTRES Gtres

La primera vez que el presentador vio a Silvia fue a través de la pantalla en otro programa. Después llegó a su productora para hacer el papel que la ha lanzado a la fama de adolescente con bigote, pelo sucio y dientes marrones que nos ha hecho reír a todos, ‘La niña de Shrek’: “Debo aclarar que ahí no me enamoro, no sé, la veo con bigote y oliéndose la axila y vamos a ver…”.

'La Niña de Shrek' tuvo la culpa Sin embargo, parece que el destino estaba escrito para estos dos, y es que además de en su empresa, coincidían también fuera del trabajo por moverse en los mismos círculos de amistades. Una tarde se encontraron en una fiesta que celebraba un amigo que ambos tenían en común: “Silvia estaba hablando mucho por teléfono, cerca del mar, en una playa… la volví a ver y ¡pum! Creo en esas cosas, el puñetazo. Y dije: «Esta chica a mí me ha gustado siempre»”. Paradójicamente, ese personaje de Silvia que de primeras podía crear un “rechazo”, fue el que terminó de conquistar a Andreu: “Hay un día, que me hace 'La Niña de Shrek' y se levanta la falda y yo, no sé si es que tengo una mente enfermiza o qué, pero pensé: «De alguna manera esto es para mí». Y ella se ríe con esto, porque no se acuerda, pero yo le digo: «No sé tía a mí me hiciste algo»”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Andreu Buenafuente (@andreubuenafuente)“ “ Y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo logró conquistarla? Andreu, que se describe como un “tipo tímido y fallón” en esto de ligar, decidió usar su mejor baza, el humor: “Yo le voy dando un poco la turra. Le hacía bromas, ella se reía, porque tiene muy buen reír, pero yo creo que pensaba «¿este tío que querrá?», hasta que ya le dije, «mira me pasa esto»”. A partir de entonces, la historia fue floreciendo hasta convertirse en uno de los matrimonios más queridos de la televisión.

La familia de Andreu lo daba por perdido Buenafuente, nos cuenta, se casó con 45 años; hasta entonces, su familia lo daba por perdido: “Yo les decía, «es que mi familia y mi vida es mi trabajo». Pero no es algo negativo, me entregué a tope desde los 17, pero eso ya fue caducando y siguió los procesos. Yo creo que fue, sobretodo, cuando entra Silvia en mi vida, que me da unos valores y unos equilibrios muy bonitos y coloca las cosas en su sitio”. Andreu era el típico hombre que no pensaba en la paternidad, hasta que en 2012 Silvia le confesó que había una niña en camino: “Luego ya descubro la vitalidad, la bomba de vida que es un crío en tu vida y eso resitúa toda la escala de valores. En estos momentos me encanta el equilibrio que tengo, o sea, que pueda inventar una locura, pero volver a casa para poner a mi niña a dormir”.