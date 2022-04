Que Andreu Buenafuente adora esa Cataluña que le vio nacer es un hecho, lo que quizá no teníamos tan claro, hasta ahora, es su opinión sobre el conflicto independentista, ¿qué piensa el cómico? Se lo ha desvelado a Carlos del Amor en ‘La Matemática del Espejo’: “Yo no soy independentista, pero creo que la guerra de trincheras no nos lleva a ninguna parte”.

Para Buenafuente, en Cataluña han pasado muchas cosas y, la gran mayoría, “poco agradables”. Describe la situación como un verdadero laberinto emocional: “Así es como me gusta y me duele comentarlo, pero es así… toda la época del proces, donde las emociones, los anhelos, la clase política, que primero te la crees y luego no... Es una convulsión en toda regla”.

Buenafuente: “España es cojonuda, ¿cómo no va a tener amornía España?” El 1 de octubre de 2017, durante el referédum ilegal, Andreu se encontraba trabajando en Madrid, así que tenía una mirada más alejada, según confiesa. Sin embargo, cuando regresaba cada 15 días a su Cataluña natal, iba testando y analizando la situación: “Yo lo pasé mal”. El cómico ha asegurado que, pese a no ser independentista, tampoco es lo contrario: “No soy anti independentista, yo amo mi país. Yo soy catalán y se lo debo todo a esta gente, a mi gente”. Buenafuente solo quiere que todo se arregle y que haya alguien al volante en todas las partes: “Pero no veo que los estadistas contemplen afrontar esto. No lo veo, porque todo son soluciones muy duras que llevan erosión política y electoral”. La verdad es que es una situación muy triste para el humorista, quien nunca pensó que viviría algo así: “España es cojonuda, ¿cómo no va a tener amornía España?”