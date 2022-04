Podríamos decir que Andreu Buenafuente es un gurú inventando personajes. Lo que nunca imaginó es que una de sus creaciones sería capaz de traspasar fronteras. Así lo hizo ‘Rodolfo el Chikilicuatre’, quien representó a España con su mítico “Chikichiki” en Eurovisión 2008. Dice Buenafuente que ha sido su mayor logro “Con el Chikilicuatre llegamos al cielo de la comedia”.

“El día que me di cuenta que ‘El Chikilcuatre’ quedaría para la sociedad, fue en un entierro”

A escasos días de ver a Chanel representar a España en Eurovisión 2022, en ‘La Matemática de Espejo’ hemos querido recordar a Rodolfo el Chikilicuatre, una figura que marcó un hito en la historia del Festival. ¿Alguna vez imaginó Andreu lo que supondría la llegada de este personaje para España? Lo más curioso es que Buenafuente, “para bien o para mal”, como él dice, empezó a ser consciente de lo que habían logrado con el “Chikichiki” mientras asistía a un entierro: “Estábamos en la parte de atrás, se me acerca un tipo que se pone a mi lado y me dice: Perdona, Andreu, ¿el 1 era el brikindans? Y dije, «¿en serio?». Es nuestra cima, yo me emocioné”.

Y así fue, “un tío loco con una guitarra de plástico”, como describe Andreu, logró, no solo representar un país, sino unirlo y sacar a relucir su lado más cómico: “Me parece maravilloso y cuenta algo maravilloso de este país, el cómo puede inyectar comedia donde sea. TVE en un acto de generosidad dijo: «vamos a abrir las votaciones» y la gente dijo: «¿Queréis que votemos?, os vais a enterar», e hicieron ganar al cómico”.

Lo que tenemos claro, es que, por mucho que pasen los años, este hit que lo bailan en la China y también en Alcorcón, es historia de nuestro país. No hay español que no sepa al menos uno de los cuatro pasos que nos enseñó el Chikilicuatre. De hecho, el propio Rodolfo ha entrado en ‘La Matemática del Espejo’, para recordárselos a Buenafuente: “¡Qué tiempo aquellos Andreu…! Le ha dicho David Fernández a su mentor.