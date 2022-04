La Matemática del Espejo inaugura su segunda temporada con un protagonista que no necesita ningún tipo de presentación, porque ya lo ha presentado todo. Hablamos de Andreu Buenafuente, que se cita con Carlos del Amor para hablar en profundidad sobre el humor y la televisión. Además de su trayectoria profesional, Buenafuente también se sincera en lo personal, y recuerda con nostalgia, y también con orgullo, los años más difíciles de su vida, cuando tuvo que hacer un parón televisivo debido a la ansiedad.

Buenafuente tuvo que retirarse por estrés

Buenafuente comenzó su carrera televisiva en 1992 en la televisión pública catalana. Como bien dice él mismo, comenzó a ganarse bien la vida hasta que en 1999 sufrió un ‘burnout’.

“En el 99 sufrí un trastorno de ansiedad y paré un año“

“Hay un trastorno potente de estrés y ansiedad… lo llaman ‘burnout’. Que es cuando estás quemado. Es algo más que el estrés. Es estrés sostenido, que por tanto no recuperas. No haces pie. Y eso me pasa en el 99 y entonces paro un año. Pero muy mal parado, ahora pararía mejor”, recuerda el humorista.

Andreu asegura que hubo un tiempo que hacer terapia era síntoma de debilidad. “Me dijeron ‘vete al médico’, haz las cosas bien… entonces fueron unos meses bastante duros. Y al final aprendes de todo. Me dije: «céntrate, cuídate, identifícate, te están pasando cosas con 30 años que le pasa a gente en varias vidas». Hubo una época que me veía incapaz de subir a un escenario. Pero nunca dudé de que seguiría en esto”.