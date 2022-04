Cómico, presentador, actor… y productor. Así es Andreu Buenafuente, una de las personas más famosas de la pequeña pantalla, una relevancia que el Ministerio de Cultura y Deportes le llegó a reconocer en 2020 con el Premio Nacional de Televisión. A lo largo de su carrera profesional el catalán ha vivido muchos éxitos, pero también incertidumbre. La crisis afectó a muchas personas, incluido el propio Buenafuente y su empresa, El Terrat.

Y entonces llegó la crisis

El Terrat vivió un duro revés en la siguiente década a causa de la crisis económica, que llevó a la empresa a realizar un expediente de regulación de empleo (ERE). "De la crisis no se salva nadie y hay que hacer malabares para salir adelante. Pero lo haremos, como siempre lo hemos hecho", escribía Buenafuente en Twitter a finales de 2011. "A nadie le gusta reducir su empresa. Pero a veces no hay otro remedio. Se ruega no hacer leña. Al revés. Comprensión, luchar, ideas y adelante", se podía leer en uno de sus tuits.

Buenafuente ha recordado este momento en La matemática del Espejo: "Me meto en un problema yo solo. Me meto de accionista de una cadena, donde creí que podía salir bien, pero el mundo se va a la mierda en 2011". "Se cae el mundo y nosotros nos caemos con él", ha explicado, una experiencia durísima en la que la comedia fue muy importante para él.

En 2016, el cómico tuvo que poner varias propiedades como garantía para refinanciar la deuda de la empresa, como informaba El Confidencial: una casa en Barcelona, otra en Formentera y una plaza de aparcamiento en la Ciudad Condal. Solo tres años después, en 2019, Andreu Buenafuente decidió abandonar su faceta como productor. Vendió El Terrat a Mediapro, aunque actualmente sigue vinculado a la empresa como miembro de su órgano de dirección, según afirma su página web.