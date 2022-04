Andreu Buenafuente es el protagonista de la nueva temporada de La matemática del Espejo y se sincera con Carlos del Amor en una profunda charla en la que habla prácticamente de todo. Del humor, de sus inicios en televisión, y de la profesión en sí. Además de lo profesional, Buenafuente muestra también su faceta más personal y habla con total normalidad de la ansiedad, del independentismo catalán, y de su familia: su mujer Silvia Abril y su hija Joana.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente (2010) GTRES

El pasado mes de diciembre de 2021, Andreu Buenafuente puso fin a una larga temporada en Late motiv, el programa que llevaba presentando los últimos 6 años. Ahora, se encuentra en otra etapa de su vida en la que aprovecha al máximo el tiempo con su hija: “Estoy en un tramo muy bonito. Disfrutando de las pequeñas cosas. Llevando a mi niña al cole, yéndola a buscar, leyéndole cuentos...”

“Me encanta el equilibrio que tengo“

Joana tiene 10 años, nació en 2012 fruto su relación con Silvia Abril y asegura que las dos mujeres de su vida le han revolucionado por completo: “Silvia (Abril) entró en mi vida como un ciclón y me dio unos valores muy bonitos. Y un día me dice: ‘Está en camino una chica’. Ya luego descubro la vitalidad, la bomba de vida que es un crío en tu vida. Y eso resitúa toda la escala de valores. Toda. Y en estos momentos me encanta el equilibrio que tengo. Me puedo inventar una locura, pero volver a casa para poner a mi niña a dormir. Yo soy muy sentimental eh”.

Andreu Buenafuente y su hija Joana cogidos de la mano Instagram / @silviaabril

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, ‘padres mayores’ Buenafuente fue padre con 47 años, y Silvia Abril tenía 41, y habla sin tapujos de los condicionantes de ser ‘padre mayor’: “Tengo nostalgia del presente. Yo estoy viviendo momentos, estos días, estos meses, que digo: esto lo recordaré cuando sea viejo. Es mi niña cogiéndome la mano y diciéndome, ‘papá vamos a la cama’. Eso es lo más importante”. “Vamos a llevar la vejez con dignidad “ Ahora, con 57 años, Andreu ve el futuro con perspectiva y habla de cómo encara esta nueva etapa de su vida: “Me preocupa un poco porque yo no me quiero hacer mayor. A mí me parece que la vejez la vamos a llevar con dignidad, todo lo que tú quieras, pero se acaba la fiesta ¿no? Quiero decir… cuando sabes que le final es la decadencia, entonces los padres mayores como yo nos agarramos al presente como clavo ardiendo”. Buenafuente en una imagen de archivo. GTRES

Silvia Abril, cambió de dieta para quedarse embarazada Ser hija de Andreu Buenafuente y Silvia Abril tiene que ser, cuanto menos, curioso. Durante estos años, sus padres han contado varias anécdotas sobre ella que merece la pena recordar. En una entrevista para Soy como soy, Silvia Abril contó los problemas que tuvo para quedarse embarazada: “El hecho de ingerir gluten durante tantos años me había afectado al sistema reproductivo”. Posado de Silvia Abril GTRES En esa misma entrevista, recuerda que el psiconeuroinmunólogo Xevi Verdaguer cambió su dieta y en apenas un mes consiguió quedarse embarazada. Abril es intolerante al gluten y no lo había detectado nunca. Desde entonces cuida mucho de su dieta y se documenta mucho sobre alimentación y nutrición.

El motivo del nombre de Joana Joana Buenafuente Abril es el nombre completo de la hija de la pareja de humoristas. Lo eligieron bastante a medida y Silvia lo cuenta con detalle su sección El Grupo de la Cadena Ser con Toni Acosta: “Yo por ejemplo que soy Abril de apellido, y Abril me encanta como nombre, porque es precioso, quería ponerle Abril de nombre, Buenafuente, Abril. Me parecía una idea bonita, capicúa y gracioso. Pero en casa hubo alguien que no estuvo de acuerdo. Entonces le acabamos poniendo Joana porque en casa de Andreu había una tradición que es Joan, Andreu, Joan, Andreu… y a Joanna le tocaba Joan pero como era una chica, le pusimos Joana. Pero me parece un nombre potente y me encanta. Además, está Joan que es el abuelo, y Ana que es la abuela”.

El libro infantil para dormir de Andreu Buenafuente En la entrevista con Carlos del Amor, Buenafuente insiste en varias ocasiones que llevar a su niña a dormir y contarle cuentos es uno de esos pequeños placeres de la vida que disfruta muchísimo. Y en lo que a esos cuentos nocturnos se refiere, hay que recordar que el humorista publicó un libro infantil de cuentos que es producto de una broma suya. Andreu Buenafuente protagoniza un programa de humor e improvisación junto al cómico Berto Romero. Se llama Nadie sabe nada, de la Cadena SER, y ahí, entre anécdotas, chistes y bromas aseguró que era capaz de dormir a cualquier niño enumerando una lista de animales. Andreu Buenafuente junto a Berto Romero GTRES A los pocos días, Jordi Berché, editor del área infantil y juvenil del 'Grupo Planeta' se puso en contacto con él para materializar su chiste en forma de libro. Entonces nace La lista mágica de animales, un libro infantil que cuenta la historia de una niña que se cansa de que su padre le cuente siempre los mismo cuentos para dormir y que la idea de contar ovejas le parece aburrida. Entonces aparecen cientos de animales ilustrados "para dormir a los niños en ese momento mágico de la noche que reconecta al padre con su hijo". Y no sólo eso, también podemos escuchar esta larga lista en forma de audio en Spotify, con un podcast de 3 horas en los que el propio Andreu Buenafuente enumera una lista de animales que parece infinita, y que muy pocos (niños y adultos) habrán escuchado hasta el final.