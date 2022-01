Concha Velasco intentó suicidarse y Buenafuente la salvó

Concha Velasco ha protagonizado el primer programa de la nueva temporada de 'Lazos de sangre', con un documental en el que se han repasado todos los aspectos de su vida y que está disponible en RTVE Play. No ha tenido reparos en hablar del capítulo más difícil de su vida. Un intento de suicidio que Buenafuente desbarató sin quererlo y sin ser consciente de que se había convertido en un héroe. Quizás la artista más completa de la historia moderna de España se haya retratado como nunca en una sincera entrevista en la que ha desvelado momentos muy íntimos de su vida.

Un suceso que no le avergüenza contar

Concha Velasco no ha dudado en sincerarse sobre este episodio para las cámaras del documental de ‘Lazos de sangre’ y ha explicado que se encontraba en una etapa difícil en la que por problemas económicos había perdido su casa y se alojaba en un hotel. Estando en la habitación con su perrita, vio a Paco Marsó en un plató de televisión hablando sobre su relación: «Le recuerdo a él diciendo: “Yo nunca he querido a Concha”, “nuestra relación nunca ha sido real”… y recuerdo escucharle diciendo esas cosas y cogí todo lo que tenía en el mini bar y me tomé un bote de pastillas de Lexatin».

«No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor», ha explicado Concha Velasco visiblemente afectada por los recuerdos de ese momento. El humorista Andreu Buenafuente y Silvia Abril, esposa del cómico, se han sumado a los testimonios de la actriz, a la que consideran una segunda madre, para comentar lo que sucedió aquella noche en la que Andreu se convirtió en un héroe.