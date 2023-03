‘Las Tres Puertas’ vuelven a abrirse esta semana para recibir a tres nuevos invitados, cada uno de ellos excepcional en su campo. Uno de ellos es Nina, la cantante que nos representó en Eurovisión en 1989 y que a principios de los 2000 volvió a saltar a la fama por ser directora de la Academia de ‘Operación Triunfo’. Junto a María Casado repasa su trayectoria de vida, recordando precisamente este talent show que consiguió récords de audiencia y que lanzó a la fama a sus concursantes, unos auténticos desconocidos hasta entonces.

Hablando de este tema, es imposible no hacer referencia a la primera edición de ‘Operación Triunfo’ , en la que Nina fue directora de la Academia, y de la fama que repentina que afectó a los 16 participantes de aquel año donde se dieron a conocer artistas tan consagrados como David Bisbal o David Bustamante . “Cuando Cruz y Mainat me hacen el encargo y vemos la posibilidad de que esto se convierta en un programa de éxito y que ellos sean populares y personas famosas , yo sabía perfectamente qué se iban a encontrar”, explica la invitada y afirma que “la mente humana no está preparada para tal adversidad ”. Y es que Nina considera que “la fama súbita es una adversidad, no hay mente humana que esté preparada para eso y tienes que aprender a gestionarlo poco a poco”.

Nina, el éxito y el olvido

Nina confiesa que nunca ha tenido miedo a subirse a un escenario. “Eso no lo he sentido nunca. Subir al escenario es ponerte en una zona de riesgo de peligro, es vulnerabilidad, y eso me encanta, yo lo necesito para vivir, necesito sentir ese riesgo. No podría vivir sin eso”, asegura con firmeza.

También reconoce que el talento no es suficiente para tener éxito en este mundo ya que “hay variables que no controlas, y la variable suerte cuenta…”. Eso sí, Nina tiene claro lo le diría a alguien que está comenzando en el sector artístico que quiera lograr el éxito: “Sé tú mismo aunque te de vértigo, aunque al principio de tu carrera no sepas quién eres y qué tienes que contar al mundo. Busca tu verdad y tu autenticidad”.

Algo que también tiene claro Nina es que la fama es efímera, algo que ya le adelantó Chicho Ibáñez Serrador, y que tal y como se sube se puede bajar. A sus 56 años, la catalana asegura que eso no le atormenta: “El olvido no me preocupa, me preocuparía no sentir la sensación de riesgo cuando subo al escenario. El olvido no, el olvido va allegar. En mi caso, después de 40 años en el escenario, alucino con que aún esté en el imaginario de las personas. Es un regalo maravilloso que me ha tocado pero estoy preparada para el olvido”.